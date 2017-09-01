«Обмін ударами триває»: США скорочує російське дипломатичне представництво

Держдепартамент США оголосив у четвер про закриття російського генерального консульства в Сан-Франциско і двох підрозділів при російському консульстві в Нью-Йорку і при посольстві Росії у Вашингтоні. Згідно із заявою представника Держдепартаменту, це рішення було ухвалене у відповідь на нещодавню вимогу російської влади скоротити чисельність співробітників американських дипломатичних представництв у Росії більш ніж наполовину. США залишають за собою право вжити подальших заходів у цій області, і, як попереджають американські аналітики, необдумані дії Кремля можуть спричинити більш жорстку відповідь Білого дому.

Паритет – така ключова теза відповіді Сполучених Штатів. Паритет в тому, що стосується масштабів дипломатичної присутності обох країн на території одна одної. Наприкінці липня Москва зажадала від Вашингтона скоротити чисельність американського дипломатичного персоналу в Росії на 755 осіб до 455 – саме така кількість російських посольських і консульських працівників працюють у США. Так, із запізненням Кремль відповів на вислання зі США наприкінці минулого року 35 російських дипломатів і узаконення Конгресом режиму санкцій, введених як покарання за підтримку Москвою бойовиків на сході України і втручання в президентські вибори в США.

У лаконічній заяві Держдепартамент називає відповідь російської влади «необґрунтованою і згубною для двосторонніх відносин»; повідомляє про те, що вимога Москви щодо скорочення чисельності консульств виконана повністю, і оголошує, що оскільки Кремль запропонував принцип паритету, то Вашингтон в дусі паритету скорочує до трьох кількість консульств Росії на території США, а також припиняє роботу двох дипломатичних підрозділів у Вашингтоні та Нью-Йорку, які займаються питаннями торгівлі. Причому, як йдеться в заяві, США зробили жест на адресу Росії, не скоротивши ще більше – до паритетної, – кількість різних служб в російських диппредставництвах.

Під час спеціального брифінгу американські представники наголосили, що США не вимагають загального скорочення чисельності російського дипломатичного персоналу. Ті, хто працював в Сан-Франциско, можуть бути переведені в інші представництва Росії в США. Прес-секретар Білого дому сказала, що це рішення було санкціоноване президентом Трампом.

Цей крок Білого дому свідчить про те, що Вашингтон не має наміру поступатися Кремлю і готовий змиритися з погіршенням відносин із Москвою. Якщо російське керівництво турбує така перспектива, то саме йому необхідно зробити жест у бік Білого дому, вважає Білл Померанц, заступник директора Кеннанівського інституту при Вільсонівському центрі у Вашингтоні.

Заяви президента Трампа про намір поліпшити відносини з Росією не означають готовності США йти на поступки

– Я думаю, це означає, що обмін ударами триває, і зараз абсолютно незрозуміло, яка сторона першою вирішить, що варто зупинитися. Існує ймовірність того, що російське керівництво застосує нові заходи щодо скорочення американської дипломатичної присутності в Росії.

Все це відображає загальний рівень американсько-російських відносин і, що важливо, свідчить, що заяви президента Трампа про намір поліпшити відносини з Росією не означають готовності США йти на поступки.

Російська політика Вашингтона формується Держдепартаментом і американським урядом, здавалося б, всупереч заявам президента Трампа. З цього можна зробити висновок, що Дональд Трамп не буде тією людиною, яка зупинить рух двосторонніх відносин по низхідній або обмін образливими словами. Цією людиною може бути тільки Путін.

– Чи можна припустити, які практичні наслідки може мати це рішення США?

Оскільки росіяни набагато більше зацікавлені в поїздках до США, то постраждають здебільшого вони

– Практичний результат очевидний: американцям буде складніше отримати візи на поїздку до Росії, а росіянам буде важче потрапити до Сполучених Штатів внаслідок скорочення чисельності персоналу американських представництв. Але оскільки росіяни набагато більше зацікавлені в поїздках до США, то постраждають здебільшого вони. Руйнується сама ідея підтримки діалогу між двома країнами, оскільки великі труднощі з'являться у тих, кому необхідно бувати в Росії і США у справах бізнесу, у рамках наукових або культурних обмінів.

Подібна відповідь з боку США на дії Москви була майже неминуча. Але не виключено, що нижче цієї точки відносини між двома країнами не опустяться, передбачає Річард Вайтц, американський політолог, співробітник Гудзонівського інституту у Вашингтоні.

– Адміністрація Трампа, принаймні Держдепартамент, вважали, що вони зобов'язані дати адекватну відповідь на різке скорочення американських диппредставництв у Росії. У такому контексті це виглядає логічною відповіддю, яка, швидше за все, не викличе необдуманої відповідної реакції з боку Росії. Принаймні, так можна судити, виходячи з первісної реакції Москви. До Вашингтона щойно прибув новий російський посол. Не виключено, що ця акція США буде останньою в серії взаємних уколів.

– Як Ви пояснюєте, що президент Трамп, який наполягає на необхідності поліпшення відносини з Москвою, схвалив, згідно із заявою Білого дому, ці заходи?

українська криза була одним із приводів для запровадження санкцій

– Наразі здатність президента Трампа маневрувати дуже обмежена. Він навряд чи може дозволити якийсь дружній крок щодо Кремля, наприклад, не відповівши на скорочення американських представництв у Росії. Він не зможе зробити ніяких великих ініціатив, не отримавши авансу з боку Путіна.

Мені здається, найбільш логічним ходом в такій ситуації для російського керівництва були б якісь реальні кроки в напрямку врегулювання ситуації на сході України, хоча б тому, що українська криза була одним із приводів для запровадження санкцій.

Дональд Трамп мало що може зробити, щоб поліпшити відносини з Росією. У свою чергу у президента Путіна є всі можливості повернути ці відносини в інший бік, якщо він бажає цього.

Рішення закрити консульство саме в Сан-Франциско могло бути невипадковим. Американські експерти в минулому запитували, навіщо Росії потрібні два консульства на Західному узбережжі – в Сан-Франциско і Сіетлі, – розташовані порівняно недалеко одне від одного в регіоні, де розташована база американської індустрії високих технологій. Ось що говорить Стівен Бланк, американський військовий експерт, співробітник Американської зовнішньополітичної ради у Вашингтоні.

Були випадки, коли консульство в Сан-Франциско слугувало базою для російського шпигунства

– На Західному узбережжі базується чимало компаній, які працюють на оборонний комплекс. У минулому були випадки, коли консульство в Сан-Франциско слугувало базою для російського шпигунства.

Російські консульства традиційно використовуються для ведення розвідувальної діяльності

Ба більше, добре відомо, що російські консульства традиційно використовуються для ведення розвідувальної діяльності. Пропорційно чисельність працівників російських консульств більша, ніж чисельність службовців подібних установ, які представляють більші країни. Тобто для ведення звичайної консульської або дипломатичної діяльності не потрібно таких великих штатів. Чим займаються всі ці люди? Можна припустити, що їхня діяльність полягає в іншому.

– Хто, на Вашу думку, швидше за все, буде тим, хто програв, якщо Москва і Вашингтон дотримуватимуться цієї стратегії «підтримки паритету» і в майбутньому?

Путін налаштований на ведення війни із Заходом: і за допомогою гармат, й іншими способами. Необхідно дати йому відчути, що ціна такої поведінки буде відповідною

– Росіянам потрібен діалог зі Сполученими Штатами більше, ніж США.

Звичайно, було б чудово, як каже президент Трамп, якби могли налагодити співпрацю з Росією, але у нас немає зараз жодного фундаменту для цієї співпраці, при цьому пан Путін налаштований на ведення війни із Заходом: і за допомогою гармат, й іншими способами. І я вважаю, що необхідно дати йому відчути, що ціна такої поведінки буде відповідною.

Консульство в Сан-Франциско і підрозділи при консульстві в Нью-Йорку та посольство у Вашингтоні повинні бути закриті протягом доби – до 2 вересня. Очільник МЗС Сергій Лавров обговорив ситуацію з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном по телефону і заявив, що реакція російської сторони буде після того, як вжиті США заходи «будуть вивчені». Заступник голови комітету Держдуми з міжнародних справ Олексій Чепа пообіцяв, що російська реакція буде «адекватною», а Андрій Клімов, який займає аналогічну посаду в Раді Федерації Росії, припустив, що відповідні заходи не обов'язково будуть дзеркальними.

Оригінал матеріалу – на сайті Російської редакції Радіо Свобода