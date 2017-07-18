Росія і США заперечили, що повернення Росії доступу до дипвласності у США близьке

І в Росії, і у США заперечили попередні заяви заступника міністра закордонних справ Росії Сергія Рябкова про те, що Вашингтон близький до повернення Москві права доступу до її дипломатичних об’єктів, заблокованих у США.

Сам Рябков після своєї первісної заяви визнав, що до такої домовленості ще далеко. Коментуючи свої ж попередні слова, він сказав: «Знаєте, «майже» не рахується, тому ми продовжуємо працювати над цим».

У понеділок увечері після завершення переговорів із заступником державного секретаря США Томасом Шенноном у Вашингтоні, зокрема й на цю тему, він на запитання, чи отримала Росія свої будівлі назад, відповів був: «Майже».

Міністерство закордонних справ Росії в офіційному повідомленні про результати переговорів нічого не згадало про якісь можливі досягнені домовленості щодо повернення Москві доступу до її дипломатичних будівель у США. У повідомленні згадано лише про позицію Росії, що вона залишає собі право на заходи у відповідь, якщо США не усуне «цього й інших подразників».

Державний департамент США, інформуючи про переговори Шеннона і Рябкова про «питання, що становлять взаємний інтерес», узагалі не згадав теми російської дипломатичної власності. Як мовиться в цій заяві, переговори були «тверді, відверті і розлогі» і «відображають рішучість обох сторін досягти вирішення».

У Росії вже не раз останнім часом погрожували США неуточненими діями у відповідь і натяками на можливість закрити доступ до деяких дипломатичних об’єктів посольства США в Росії, якщо Вашингтон найближчим часом не піде на поступки Москві в цьому питанні, а також відповісти висилкою дипломатів США у відповідь на видворення зі США групи російських дипломатів.

У самому кінці грудня 2016 року адміністрація тодішнього президента США Барака Обами наказала закрити два російські дипломатичні об’єкти у США, що офіційно були дачами для відпочинку дипломатів, працівників посольства Росії і членів їхніх родин, у штатах Нью-Йорк і Меріленд. Тоді ж персонами нон-ґрата були оголошені 35 працівників посольства Росії у Вашингтоні і генерального консульства в Сан-Франциско. Причиною стали спільні висновки всіх спецслужб США, що Росія втрутилася у президентські вибори того року (Москва заперечує свою причетність). За деякими повідомленнями, закриті об’єкти могли також використовуватися працівниками російських спецслужб для ведення розвідувальної діяльності.

Президент Росії Володимир Путін тоді відмовився вживати заходів у відповідь, очікуючи на швидке поліпшення відносин за наступного президента Дональда Трампа, якого підтримувала Москва, – але цього так і не сталося. Адміністрація Трампа наразі продовжує попередню політику Вашингтона щодо Москви, незважаючи на заяви президента США про сподівання на кращі відносини з Росією.