Москва знову закликала Вашингтон відновити доступ до дипвласності Росії у США без передумов

Росія знову вимагає від США без ніяких передумов відновити доступ до двох її дипломатичних об’єктів на американській території, заблокований від кінця минулого року рішенням тодішнього президента Барака Обами.

Напередодні запланованої пізніше в понеділок у Вашингтоні зустрічі на цю тему чільних дипломатів двох країн із заявами про це виступили міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і речник Кремля Дмитро Пєсков.

Лавров, зокрема, заявив, що висування передумов із боку США рівнозначне «грабункові посеред білого дня». Виступаючи під час візиту до Білорусі, він звинуватив США в «антиросійських почуттях» і заявив, що через це немає певності в тому, чи зможуть Москва і Вашингтон домовитися з важливих глобальних питань.

Пєсков, зі свого боку, назвав передумови США неприйнятними для Росії й заявив, що США «порушили міжнародне право».

Із метою вирішити ці суперечності заступник державного секретаря США Том Шеннон прийме пізніше в понеділок за місцевим часом у Вашингтоні заступника міністра закордонних справ Росії Сергія Рябкова. Цю зустріч планували ще на червень, але тоді її скасувала Москва після того, як Вашингтон оголосив про розширення списку осіб і компаній, на яких накладені санкції через агресію Росії проти України.

У Росії вже не раз останнім часом погрожували США неуточненими діями у відповідь і натяками на можливість закрити доступ до деяких дипломатичних об’єктів посольства США в Росії, якщо Вашингтон найближчим часом не піде на поступки Москві в цьому питанні, а також відповісти висилкою дипломатів США у відповідь на видворення зі США групи російських дипломатів.

У США ж радник президента Себастіян Ґорка, виступаючи минулого тижня на телебаченні, заявив, що передумовою повернення доступу до будівель є виконання Росією нещодавньої американсько-російської домовленості про припинення вогню на південному заході Сирії.

У самому кінці грудня 2016 року адміністрація тодішнього президента США Барака Обами наказала закрити два російські дипломатичні об’єкти у США, що офіційно були дачами для відпочинку дипломатів, працівників посольства Росії і членів їхніх родин, у штатах Нью-Йорк і Меріленд. Тоді ж персонами нон-ґрата були оголошені 35 працівників посольства Росії у Вашингтоні і генерального консульства в Сан-Франциско. Причиною стали спільні висновки всіх спецслужб США, що Росія втрутилася у президентські вибори того року (Москва заперечує свою причетність). За деякими повідомленнями, закриті об’єкти могли також використовуватися працівниками російських спецслужб для ведення розвідувальної діяльності.

Президент Росії Володимир Путін тоді відмовився вживати заходів у відповідь, очікуючи на швидке поліпшення відносин за наступного президента Дональда Трампа, якого підтримувала Москва, – але цього так і не сталося. Адміністрація Трампа наразі продовжує попередню політику Вашингтона щодо Москви, незважаючи на заяви президента США про сподівання на кращі відносини з Росією.