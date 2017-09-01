Путін зробив максимум, щоб Україна відірвалася від Росії – Радзиховський

Учасники програми «Ваша Свобода»: Леонід Радзиховський, політичний експерт (телефоном); Дмитро Кулеба, постійний представник України при Раді Європи (скайпом); Андрій Бузаров, політолог.

Заява президента Франції Емманюеля Макрона, що російському керівнику Володимирові Путіну не повинна «зійти з рук» політика Росії щодо України, не є піаром. На цьому наголосили експерти у програмі «Ваша Свобода». Політолог Андрій Бузаров вбачає в такій заяві позитивну для України тенденцію. Водночас постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба сказав, що системного тиску з боку європейських партнерів, як це було 2015 року, зараз проти України немає. А російський експерт Леонід Радзиховський не перебільшує значення критики західними політиками Путіна. Радзиховський нагадав, що саме Захід іноді наділяє президента Росії надмірними властивостями. Зокрема, Путіна деякі журналісти називають «найвпливовішою людиною у світі» тощо. Також російський політолог зауважив, що Путін, не прагнучи того, дуже сильно допоміг Україні. Мовляв, Путін зробив максимум, щоб Україна відірвалася від Росії. За словами Радзиховського, «у переліку національних героїв України Путін займає почесне місце рівня Мазепи, Петлюри, Бандери».

Олександр Лащенко: Пане Бузаров, після того, як Емманюель Макрон із канцлером Німеччини Ангелою Меркель звернулися і до Путіна, і до Порошенка, деякі експерти вважали, що це було перекладання відповідальності за повне дотримання «шкільного перемир’я» на Донбасі на обох лідерів – і Путіна, і Порошенка, що, з точки зору цих експертів, не зовсім справедливо, бо хто є жертва, а хто – агресор. І тепер така заява Макрона. Це просто вислів до французької публіки у зв’язку з падінням рейтингу, чи дійсно щось серйозне може бути?

Андрій Бузаров (переклад): Перше звернення було спільним із Меркель. Я думаю, що у зв’язку з відсутністю будь-якої ефективності в частині виконання Мінських угод і відсутність будь-якої ясності, коли, зрештою, відбудеться чергова зустріч «Нормандської четвірки», це був сигнал, що треба зібратися зрештою. Після цього опубліковано рейтинг Макрона – рейтинг суттєво впав. Головна причина – невдачі у внутрішній політиці, трудове законодавство і так далі.

Але Макрон надактивний на зовнішній арені останніх 2-3 місяці. Він не тільки активізував роботу «нормандського формату», а й намагається бути посередником у лівійському врегулюванні, на Близькому Сході і так далі. Його різкі заяви, у тому числі і на адресу Путіна, щодо інших питань свідчать про те, що Макрон хоче відігравати важливу роль, як мінімум, на європейському континенті і намагатися самоствердитися на міжнародній арені.

– Всі ці заяви для Путіна – це так, комарині укуси? Чи все-таки він має зважати на такі думки?

Cам факт, що подібні заяви звучать з вуст ключових європейських лідерів, це позитивна для України тенденція

​Андрій Бузаров: Значних наслідків ніяких не буде. Як правило, Путін не звертає уваги на заяви світових лідерів. Але сам факт, що існують подібні заяви, які звучать з вуст ключових європейських лідерів, що існують санкції, є тенденція до їхнього посилення, що наявні й інші дії, які спрямовані на те, щоб Росію якимось чином спрямувати в правильному напрямку, вказує на те, що це позитивна для України тенденція.

Путін в геополітичному протистоянні з західними країнами програв, і Росія програла Україну

Чітко можна сказати, що, безумовно, Путін анексував Крим, взяв під контроль Донецьк і Луганськ, але в геополітичному протистоянні з західними країнами програв, і Росія програла Україну. Все, що сталося в Україні і відбувається в Україні показує приклад таким країнам, як Білорусь, Казахстан, Киргизстан. Вони надуважно вивчають досвід.

– Пане Кулеба, заява Емманюеля Макрона на адресу Путіна – це серйозний знак чи просто піар-заява?

Йдеться не про піар, а про цілком чітку лінію поведінки і політики, яку президент Макрон для себе намітив у відносинах з Путіним. Макрон займатиме у стосунках з Росією раціональну, але жорстку лінію

​Дмитро Кулеба: З тієї інформації, якою я володію з публічного і непублічного простору, можна абсолютно однозначно стверджувати, що йдеться не про піар, а про цілком чітку лінію поведінки і політики, яку президент Макрон для себе намітив у відносинах з Путіним. Це логічна заява. Це просто демонструє, що за цей час нічого не змінилося, і Макрон займатиме у стосунках з Росією раціональну, але жорстку лінію.

І в Парижі, і в Берліні є дуже чітке розуміння, хто є агресором. І цією людиною є Путін

Я абсолютно переконаний, що і в Парижі, і в Берліні є дуже чітке розуміння того, хто є агресором, і у кого лежать ключі від розв’язання конфлікту на Донбасі і в Криму. І цією людиною є не Петро Порошенко, а Путін.

Потрібно розуміти логіку і ментальність наших європейських партнерів, для яких головне, щоб не було збройного конфлікту. Для них жах збройного конфлікту найстрашніший. Тому природно, що вони закликають всі сторони не стріляти, дотримуватися режиму припинення вогню. Але при цьому дуже чітко розуміють, що цю війну розв’язала Росія, і що зупинити її може Путін, якщо матиме таке політичне бажання.

– Пане Кулеба, Ви не вбачаєте можливого тиску з боку провідних держав Заходу саме на Київ, мовляв, йдіть на певні поступки, виконуйте політичну складову «Мінська»? Немає такого зараз? Згадаймо заяву Жан-Клода Юнкера, в якій той наголосив: Україна – не член ЄС, не член НАТО, Європа має рахуватися з Росією.

ЄС дотримується принципової позиції, є єдність і серед держав-членів, і в Єврокомісії щодо дотримання режиму санкцій проти Росії і надання підтримки Україні

​Дмитро Кулеба: Такого, що ми мали в 2015 році, я не відчуваю. Захід має рахуватися з такою великою державою, як Росія. Інше питання в тому, що Європа має пропагувати свої цінності і принципи Російській Федерації... Сьогодні президент Юнкер дуже позитивно привітав українців і європейців з набуттям Угоди про асоціацію і в дуже компліментарних тонах сказав, що це надважливо для Європи загалом, не лише для України. Тому я не драматизував би його попередню негативну ремарку в стратегічній перспективі. Очевидно, що він переборщив зі своїм попереднім коментарем про те, де знаходиться Україна. Не будемо забувати, що ЄС дотримується принципової позиції, є єдність і серед держав-членів наразі, і в Єврокомісії серед ключових гравців щодо дотримання режиму санкцій проти Росії і надання підтримки Україні.

За вже чотири роки подій в Україні рейтинг Путіна не впав. Його владі всередині Росії нічого не загрожує

– Переклад. Пане Радзиховський, понесе відповідальність, зрештою, Путін за те, що коїть в Україні? Чи, навпаки, Путін переконаний, що може робити, що захоче, нічого йому не буде?

Для Путіна, дуже марнославного, є надважливим ставлення Заходу. Нехай ненавидять, лишень боялися б

​Леонід Радзиховський (переклад): Я у голові Путіна не був, тому не знаю, які думки переважають. З точки зору внутрішньої ситуації в Росії, за вже чотири роки подій в Україні рейтинг Путіна не впав. Він править вже 18 років і трішки набрид людям, але, поза тим, рейтинг височенний, лишається президентом до 2024 року. Його владі всередині Росії нічого не загрожує. Падіння цін нафту вдвічі, застій економіки і так далі – все це від нього відскакує, як від стіни горох.

Було б реально болючим – це персональна ізоляція. Але з ним прекрасно зустрічаються, лаються, миряться. Почувається повноцінним, надважливим і надвпливовим

Поза межами Росії, то для Путіна, дуже марнославного, є надважливим ставлення Заходу. Так, його не люблять, лають, його так і сяк, але він знає інше – нехай ненавидять, лишень боялися б. Точніше, лишень називали б. Його постійно називають у всіх рейтингах «найвпливовіша людина у світі», друкують фотографії на обкладинках журналу «Таймс». Для нього це дуже приємно, дуже тішить його самолюбство, підвищує його самооцінку.

Він дуже сильно допоміг Україні. Посідає почесне місце рівня Мазепи, Петлюри, Бандери – зробив максимум, щоб відірвати Україну від Рос

Єдине, що для нього було б реально болючим і реально неприємним – це персональна ізоляція. Але цього немає. З ним прекрасно зустрічаються, розмовляють, дискутують, лаються, миряться. Він почувається повноцінним, надважливим і надвпливовим учасником світового процесу...

Водночас він дуже сильно допоміг Україні. У переліку національних героїв України посідає почесне місце рівня Мазепи, Петлюри, Бандери – зробив максимум, щоб відірвати Україну від Росії, щоб випхнути Україну з пострадянського простору. Це, звісно, в його плани не входило.

Якби Путін був людиною, яка мислить державницьки, яка вважала б, що її ціль – відновити імперію, то це його (Путіна – ред.) катастрофа. Імперію він добив остаточно... Але ніякої мети відновити імперію у нього від народження не було. А ціль у нього суто особиста – особистий піар, особиста популярність, особистий успіх.