Ірина Луценко назвала завдання миротворців ООН, серед яких примус до виведення російських військ

Представник президента України у Верховній Раді України, народний депутат України (фракція «Блок Петра Порошенка») Ірина Луценко заявила, що Київ наполягає на низці завдань для очікуваної миротворчої місії ООН на окупованій частині Донбасу, серед яких і примус до роззброєння бойовиків і виведення звідти російських військ.

Розповідаючи на засіданні погоджувальної ради парламенту про робочий візит президента України Петра Порошенка до США для участі в сесії Генеральної асамблеї ООН, вона повідомила, що президент також буде виступати й на засіданні Ради безпеки ООН і буде наполягати на розширеному мандаті миротворців ООН на Донбасі.

«Основні вимоги, які ми будемо представляти, – це розміщення такої миротворчої місії по всій території тимчасово окупованих районів Луганської та Донецької областей; обов’язкове розміщення такої місії на кордоні, зокрема на 423 кілометрах неконтрольованого українсько-російського кордону; це не тільки охорона місії ОБСЄ, але і обов’язкове примушення до розмінування, роззброєння, виведення іноземних військ – російських військ та інструкторів із території України», – сказала Луценко.

Крім того, пропонований Україною розширений мандат має дозволити «блакитним шоломам» «застосовувати зброю в разі необхідності і не лише для самооборони», додала вона.

Ірина Луценко також відзначила, що Петро Порошенко, виступаючи на сесії Генеральної асамблеї ООН, запропонує країнам, які виступають проти анексії Криму, об’єднати зусилля і створити міжнародну групу країн для підтримки і реалізації питань деокупації Криму. «Його виступ підтвердить тезу, що ми не тільки займаємось встановленням миру на Донбасі, але ми не забуваємо про Крим і вживаємо заходи, щоб деокупація відбулася», – додала Луценко.

Напередодні постійний представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що російський проект резолюції про миротворців на Донбасі вже обговорювали в Раді безпеки ООН, і Україна і США не висловили готовності працювати над ним. Як сказав він в інтерв’ю російському агентству «ТАСС», «ми пропонували роботу щодо тексту цього проекту, але делегації України і США після першого обговорення сказали, що вони далі над текстом працювати не готові і будуть мати істотні зауваження, а можливо, українці будуть мати і контрпроект із питання розміщення миротворчої місії на Донбасі».

За його словами, Росія очікує, що на тему миротворців буде «щось» говорити президент України Петро Порошенко на сесії Генеральної асамблеї ООН, і тому обговорення документа наразі не відбувається, і через роботу Генасамблеї найближчого тижня це буде неможливо. При цьому Небензя запевнив, що Росія продовжить роботу над своїм документом і буде «далі його просувати, коли для цього настануть підхожі умови».

Росія у своєму проекті резолюції, за повідомленнями російських агентств, пропонує, щоб єдиним виключним завданням миротворчої місії ООН на Донбасі було забезпечення безпеки спостерігачів місії ОБСЄ, які працюють у зонах розведення сил і засобів сторін. Крім того, Москва пропонує узгоджувати подробиці місії ООН із підтримуваними самою ж Росією незаконними збройними сепаратистськими угрупованнями «ДНР» і «ДНР», що визнані терористичними в Україні. Київ і його західні союзники вже назвали такі умови неприйнятними і, серед іншого, наголосили, що ймовірна місія ООН мала б бути розташована на всій окупованій території Донбасу, включно з непідконтрольною нині Києву ділянкою українсько-російського кордону, і її мандат не мав би бути обмежений тільки охороною місії ОБСЄ.

В Україні заявляли, що мають власний проект резолюції про миротворців, але його ще наразі узгоджують із країнами-партнерами і не поспішають вносити на розгляд, поки триває робота над російським проектом. Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко вже повідомляв, що перші експертні консультації в Раді безпеки «дуже чітко свідчать, що російський проект не має підтримки».