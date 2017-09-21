Партія «подруги Путіна» Марін Ле Пен опинилася на межі розколу

Брюссель – Французький «Національний фронт» поринув у кризу та постав на межі розколу. Лави проросійської політичної сили в одній із найпотужніших країн ЄС полишають численні кадри. У четвер про свій вихід із цієї ультраправої, фінансованої Росією, партії, оголосив заступник Марін Ле Пен – Флоріан Філіппо. Цього ж дня стало відомо, що слідом за ним пішли й інші «тенори» політичного руху французьких ультранаціоналістів, зокрема євродепутат Софі Монтель.

Офіційно вихід із «Національного фронту» заступника голови та європейського депутата Флоріана Філіппо пов’язують із тим, що Марін Ле Пен позбавила його частини повноважень. Втім, внутріпартійна війна між обома керівниками французьких націоналістів триває вже не один місяць. Точніше, криза настала в момент, коли виявилося, що кандидатка на посаду президента Марін Ле Пен програла вибори Емманюелю Макрону. Власне, її виборче гасло щодо виходу Франції зі зони євро та повернення до національної валюти не переконало виборців. А цей пункт належав саме прибічникові французької суверенності, віце-президентові «Національного фронту» Флоріану Філіппо.

«Мені оголосили, що я – «віце-президент нічого». Але мені не подобаються насміхання, і я ніколи не любив сидіти, склавши руки. Тож безумовно, я виходжу зі складу «Національного фронту», – заявив Філіппо нині, через чотири місяці після поразки Ле Пен.



Тим часом саме Філіппо, до чиїх партійних обов’язків входило визначення стратегії і комунікації цієї політичної партії, вважався головним «партійним двигуном» антиурядової опозиції, яка виступала за вихід Франції не лише із зони євро, а й загалом із Євросоюзу. Водночас «Національний фронт» та інші антиєвропейські партії в державах ЄС отримують не лише ідеологічну, а й фінансову підтримку Росії. Відомо, що партія Марін Ле Пен, якій відмовили у кредитах домашні банки, у 2014 році отримала близько 11 мільйонів євро у банках, пов’язаних із Кремлем. Сама ж Ле Пен заявляла, що визнає Крим «російським» (український півострів був окупований Росією за президентства Володимира Путіна у 2014 році) та активно виступала за зняття санкцій із росіян.



Ланцюгова реакція: близько десятка членів полишили партію Ле Пен

У середу ввечері Марін Ле Пен заявила, що позбавляє Філіппо повноважень розробника стратегії партії і керівника відділу зі зв’язків із громадськістю. При цьому вона була невдоволена тим, що Філіппо створив власну політичну асоціацію «Патріоти», що, на її думку, створює «конфлікт інтересів». Тому ще напередодні Ле Пен поставила Філіппо перед вибором: або «Національний фронт», або «Патріоти».

«Я матиму з ним зустріч, – заявляла лідерка французьких євроскептиків та націоналістів. – Він погодився зробити вибір між «Національним фронтом» та асоціацією «Патріоти». Якщо ні, то я зроблю це замість нього».

Тим часом відставка Флоріана Філіппо викликала ланцюгову реакцію: слідом за ним листи про вихід з «Національного фронту» надіслали й інші соратники Ле Пен, зокрема євродепутат Софі Монтель. Згодом стало відомо, що лави «Національного фронту» полишили близько десятка членів з різних регіональних відділів.

«Національний фронт», який домігся чималих успіхів на місцевих, регіональних і європейських виборах, вже мав подібні прецеденти, після яких партії потрібно було багато часу, щоб оговтатися. Дев’ятнадцять років тому, за головування Жана-Марі Ле Пена, із лав партії вийшов інший харизматичний лідер Бруно Мегре, за яким рушила ціла низка цінних партійних кадрів. Після цього на повернення колишніх позицій «Національного фронту» пішли роки.

Наприкінці нинішнього року партія французьких ультраправих планує провести свій конгрес. Однак, кажуть політологи, відставка Філіппо для «Національного фронту» може обернутися великими розшаруваннями. А це послабить роботу цієї політичної сили, в ролі опозиції політиці президента Емманюеля Макрона.