«Поганий знак»: на Заході засмутились відставкою незалежних членів ради «Нафтогазу»

На Заході негативно відреагували на звільнення незалежних членів спостережної ради НАК «Нафтогаз України».

Пол Ворвік та Маркус Ричардз подали заяви про відставку, стверджуючи, що за останні п’ять місяців не було досягнуто прогресу з реформ, незважаючи на запевнення влади. Вони також відзначили зростання політичного впливу на роботу компанії.

На Заході різко негативно відреагували на звільнення.

«Поганий знак. Решта (незалежних) членів правління «Нафтогазу» звільнились, стверджуючи, що уряд блокує реформи», – пише у Twitter Майкл Карпентер, колишній високопосадовець Пентагону в адміністрації Барака Обами.



Посольство Великої Британії висловило своє занепокоєння звільненням, відзначивши позитивну роль, яку відіграла спостережна рада в реформі компанії.

Посольство закликало уряд України «активно підтримувати реформи і дозволити «Нафтогазу» йти вперед». «Важливо зберігати незалежність членів наглядової ради та прозорість їх призначення», – наголошується в заяві.



У відповідь прем’єр-міністр України Гройсман запевнив, що реформи «Нафтогазу» будуть продовжуватись.