(Друкуємо мовою оригіналу)

Санкции довольно больно кусают Россию, но Евросоюз не охотно идет на новые санкции и на продление уже существующих, ведь очень хочется продолжить бизнес «as usual». Об этом и о том, насколько прочным является крючок Кремля для ЕС, в эфире Радио Донбасс.Реалии говорил руководитель международных программ центра глобалистики «Стратегия-ХХІ» Виталий Мартынюк.

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– У Вас была довольно интересная статья в издании «Зеркало недели», где Вы подробно все объяснили, но расскажите и нам: эти санкции – серьезный рычаг на Путина или эти санкции, как говорил господин Рогозин «комариный укус»?

Это разные пакеты санкций и все они достаточно больно кусают Российскую Федерацию и отдельных политиков

​– Дело в том, что этих укусов очень много, потому что санкции принимались последовательно, принимались и персональные санкции, потом ЕС перешел к секторальным санкциям. Это разные пакеты санкций и все они достаточно больно кусают Российскую Федерацию и отдельных политиков. Ущерб от санкций уже начинает быть виден не только в том, что Россия не может получить финансовую поддержку от Европы, но виден также в том, что она не может получить новые технологии, и в том, что отдельные компании, в том числе инвестиционные, все больше и больше отказываются работать в России и с Россией.

– Насколько эти компании могут обойти санкции?

– Здесь нужно рассматривать конкретные примеры. Возьмем нашумевший пример Siemens. И хотя он не поставлял эти турбины в Крым, Россия завезла их самостоятельно. В результате Siemens под давлением санкций вынужден был возбудить внутреннее расследование по этому поводу, обратится в суд, а также заявить о приостановке сотрудничества с Россией.

Пути обхода есть, очень много путей обхода через Беларусь, например, по продуктам питания, когда идет переупаковка продуктов

Пути обхода есть, очень много путей обхода, как мы знаем, через Беларусь, например, по продуктам питания, когда идет переупаковка продуктов. Фактически обход – это разрешено все, что не запрещено.

В связи с этим остро стоит вопрос о новых санкциях, чтобы перекрыть обходные пути. Но Евросоюз не охотно идет, не то, чтобы на новые санкции, а даже на продление уже существующих ведь очень хочется продолжить бизнес «as usual». Но все-таки международное право, европейское право, которое получило мощный удар со стороны России, принуждает европейские компании, европейских лидеров продлевать санкции. Ведь если они будут подыгрывать Путину, разрушится система ценностей, на которой базируется ЕС.

– О прозрачности европейского бизнеса много сказано, но им выгодно в этом болоте российском рыбку ловить или это, наоборот, репутационные потери?

С Россией западные партнеры смирились, а с Украиной хотят выстраивать бизнес на долгие годы

​– Уровень коррупции в России очень высокий, но она вертикально систематизирована. То есть, если российские олигархи, бизнесмен или пониже рангом хотят сотрудничать с европейской компанией, то европейская компания находится под их протекторатом и поэтому работа идет дальше. Это системная организованная коррупция. У нас в стране идет борьба с коррупцией и нет такой четко организованной вертикали коррупционной системы. А в России с этой системой смирились и выходят с этих реалий. С Россией западные партнеры смирились, а с Украиной хотят выстраивать бизнес на долгие годы.

– Получается, если Россия начала выгодное сотрудничество, то она готова потом этих «шредеров» оплачивать бесконечно?

– Такие факты наверно есть. Я не могу их подтвердить, но пример Шредера действительно существует. Он глава правления в «Роснефти» и фактически это такая легализированая взятка. Этот примет показывает, что чиновники в Германии с удовольствием работают с Россией для того, чтоб заработать себе на безбедную старость. Шредер был и остается лоббистом «Северного потока-1» и сейчас и «Северного потока-2», который может внести раздор в Европейский союз.

– А возможна реализация проекта «Северный поток-2», если действуют санкции и Путин не идет на компромиссы по Украине?

По последнему закону, который был принят Конгрессом США и подписан Трампом, предусматриваются санкции против компаний, которые будут реализовывать с «Газпромом» любые проекты

​– Европейские санкции не касаются подобных энергетических проектов. Но тут подключаются американские санкции. По последнему закону, который был принят в конце июля Конгрессом США и подписан президентом Трампом, как раз предусматриваются санкции против компаний, которые будут реализовывать с «Газпромом» любые проекты. В то время в Европе очень приветствовали Минские соглашения и очень приветствуют любое перемирье потому, что таким образом они могут заявлять о том, что хоть конфликт и не закончился, но нет активных боевых действий.

– Слышен ли голос правозащитников?

Проблема в том, что резолюции парламентских ассамблей являются рекомендательными и не существует механизма наказания за их невыполнение

​– Голоса правозащитников звучат. Стоит вспомнить резолюции ООН по Крыму, это череда резолюций парламентской ассамблеи ОБСЕ и парламентской ассамблеи Совета Европы. Но проблема в том, что резолюции парламентских ассамблей являются рекомендательными и не существует механизма наказания за их невыполнение. В России ведь пользуются европейскими демократическими правилами и открывают и «Спутник», и Russia Today и другие пропагандистские каналы, работают с правыми радикалами, евроскептиками. Но это не значит, что нужно прекратить придерживаться демократических правил.

– Можно, как итог нашего разговора, сказать, что крючок ЕС для Кремля все-таки очень ржавый и слабенький?

– Он не настолько силен, чтобы заставить Россию отказаться от своих агрессивных планов.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)