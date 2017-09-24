«Ми робимо свій внесок у допомогу нашим бійцям» – волонтер Дарина Катькало

Київ – Письменники Сергій Жадан та Ірен Роздобудько, казкар Сашко Лірник, видавці-письменники брати Капранови – усі вони гостюватимуть 29-30 вересня на Другому всеукраїнському книжковому фестивалі Irpin Book Fest. Ідею проведення фестивалю реалізовують, серед інших, громадські активісти та волонтери Ірпеня, серед яких – і член громадської організації «Життя прекрасне», автор проекту Irpin Book Fest Дарина Катькало. Про благодійні ініціативи, заходи на підтримку поранених українських військових та дітей вона розповіла Радіо Свобода.

– Наприкінці вересня Ірпінь традиційно відзначає День міста, цього року це свято, сказати б, має літературний присмак. Ми, небайдужі містяни, вдруге проводимо в Ірпені книжковий фестиваль Irpin Book Fest. Учасники і гості цього заходу зустрінуться з письменниками та видавцями, дізнаються про літературні новинки тощо. Завдання фестивалю – познайомити українців з творами відомих авторів, поспілкуватися із самими письменниками, дати можливість видавництвам представити свої новинки широкому загалу.

Важлива місія фестивалю – відродити колишню славу Будинку творчості письменників «Ірпінь» та започаткувати складний процес з формування іміджу міста Ірпінь як літературної столиці України

А якщо говорити коротко, ми хочемо, щоб митці і містяни стали друзями. Ще одна важлива місія фестивалю – відродити колишню славу Будинку творчості письменників «Ірпінь» та започаткувати складний процес з формування іміджу міста Ірпінь як літературної столиці України. До речі, оновлений парк (а це спільна ініціатива місцевих влади і громади) має бути відкритий 29 вересня.

– Ви кажете, що це буде другий літературний фестиваль – а чим він відрізняється від першого?

Тішить, що містяни зможуть поспілкуватися з відомими письменниками та видавцями, що самі митці охоче пристали на наше запрошення

– Так, Ірпінь вдруге проводить такий мистецький захід. Цього разу він буде більш масштабним, за участю понад тридцяти видавців та відомих українських письменників. Тішить, що містяни зможуть поспілкуватися з відомими письменниками та видавцями, що самі митці охоче пристали на наше запрошення. Ну, і виконавці авторської пісні також обіцяють надати належний музичний супровід. Наша волонтерська група «Сітка» представлятиме проект «Благодійна книжкова полиця», а ветерани АТО презентують продукцію видавництва «Орієнтир» – це видавництво є одним з партнерів фестивалю.

– Ви пам'ятаєте свою першу волонтерську, чи то пак, благодійну акцію?

Першою нашою акцією був «живий» аукціон для військового шпиталю в Ірпені: на аукціоні ми продавали роботи дітей-учнів художньої школи, мистецькі твори волонтерів

– Першою нашою акцією був «живий» аукціон для військового шпиталю в Ірпені: на аукціоні ми продавали роботи дітей-учнів художньої школи, мистецькі твори волонтерів. Ми тоді зібрали близько 5 тисяч гривень. Вони пішли на потреби шпиталю і поранених. Але найбільше запам'ятались тодішні емоції, позитивна енергетика. Адже ми зробили свій невеликий внесок у допомогу хлопцям, які нас на сході країни боронили та які проходили лікування в Ірпені. Цей аукціон відбувся рік тому, напередодні Дня міста. Власне, ми і надалі підтримуємо наших бійців, які проходять лікування в Ірпені.

– Які Ваші волонтерські пріоритети, чим Ви з однодумцями опікуєтесь нині?

Ми з друзями хочемо допомогти дітям з Приірпіння, які потребують лікування або реабілітації

– На цей момент для мене як для матері новий пріоритетний напрямок роботи – це допомога діткам-інвалідам, ми з друзями хочемо допомогти дітям з Приірпіння, які потребують лікування або реабілітації. Цього року у рамках відзначення Дня міста ми плануємо провести благодійний концерт «Подаруй нове життя», на ньому буде зібрано кошти, щоб допомогти у лікування однієї місцевої дитини.