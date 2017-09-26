Грибний сезон: чого остерігатись на «тихому полюванні»?

2017 рік виявився щедрим на гриби. Досвідчені грибники радять тим, хто вперше виходить на «тихе полювання», бути обачними, а краще – брати з собою когось обізнаного. Адже, окрім отруйних грибів, небезпечними можуть бути й їстівні, якщо виросли в токсичному середовищі.



Виконувач обов'язків директора Національного парку «Гуцульщина» Юрій Стефурак каже, що 2017 рік виявився родючим на гриби, проте ситуація залежить від сезону. Як приклад він наводить Верховинщину.

Під осінь з'явилося дуже багато грибів

«Літній сезон виявився дуже засушливий, і грибів майже не було. Саме під осінь, найбільше в кінці серпня і у вересні, після дощів з'явилося дуже багато грибів», – згадує він, додаючи, що особливо багато зустрічається білих грибів, вони ж, на його думку, і є найбільш популярними.

За спостереженням грибника із 25-річним стажем Василя Чернухи, великий «грибний» врожай – явище циклічне.

Приблизно 3-4 роки тому теж було дуже багато білих грибів, а потім – затишшя

«Приблизно 3-4 роки тому теж було дуже багато білих грибів, а потім – затишшя. Вони проявляються в залежності від кліматичних умов, звісно», – розповів він в ефірі «Ранкової Свободи». За словами Чернухи, гриби варто добре промивати і ретельно засушувати.

При цьому він зауважує, що, окрім дозвілля та власного споживання, мотивацією для «тихого полювання» для українців є й економічна вигода. У північній Чернігівщині, розповідає Чернуха, особливим попитом користуються лисички: «Лисичка – це дуже цінна порода грибів. Її й для фармакології закуповують, її добре сушити, зберігати, страви смачні з неї виходять».

Найбільше грибів є неїстівних. Друге місце належить їстівним грибам. Отруйні гриби на третьому

Біолог Стелла Фокій із цим згодна, хоча зауважує, що в Україні не надто багато отруйних грибів. Вона наводить цифри: «Найбільше грибів є неїстівних, їм належить десь близько 45% від загальної кількості всіх видів грибів. Друге місце належить їстівним грибам – десь 40% від загальної кількості. Отруйні гриби є на третьому місці».

Небажано збирати гриби в придорожній смузі або там, де є екологічно шкідливі підприємства

Юрій Стефурак радить не збирати гриби там, де вони можуть увібрати шкідливі речовини: «Небажано збирати гриби в придорожній смузі або там, де є екологічно шкідливі підприємства, звичайно, що можуть бути якісь хімічні опади і так далі».

Стелла Фокій каже, що такі отруєні середовищем гриби неможливо відрізнити від неотруєних.

Плодові тіла найбільше вбирають цезій, стронцій. Але в зонах, де підвищена радіація

«Ми не можемо побачити цього візуально і при споживанні теж не відчуємо. Плодові тіла найбільше вбирають такі речовини, як цезій, стронцій, тобто радіоактивні речовини. Але це в зонах, де підвищена радіація», – каже вона.

Шкідливі речовини в їстівних грибах, за її словами, можуть накопичуватись в людському організмі і зашкодити здоров’ю згодом. При цьому гриби накопичують їх по-різному.



«Найбільше радіоактивні речовини збирають такі гриби, як маслюки, рижики, грузді, тому в таких небезпечних зонах їх варто менше збирати. Найменше акумулюються радіоактивні речовини в опеньках, в дощовику перловому, якщо хтось його збирає, в печерицях», – порівнює Фокій.

Бліда поганка діє дуже сильно, в неї надзвичайно сильна отрута

Вона застерігає, що не всі отруєння від грибів можна вилікувати: «Наприклад, бліда поганка діє дуже сильно, в неї надзвичайно сильна отрута. Інші гриби – якщо вчасно звернутися в лікарню, роблять промивання шлунку і людину виводять з цього стану».

Культура збирання грибів

Любитель «тихого полювання» Сергій Волков, який збирає гриби переважно на Київщині, каже, що головне у цій справі – не помилитися: якщо гриб незнайомий, краще його не брати.

За його словами, зараз у соцмережах є цілі спеціалізовані спільноти, де грибники-новачки можуть порадитися із досвідченими колегами.

Якщо ти починаєш збирати гриби, то краще йти із досвідченим грибником

«По-перше, якщо ти починаєш збирати гриби, то краще йти із досвідченим грибником, який тобі покаже і розкаже, чому це – правильний гриб, а це – неправильний. По-друге, є у нас спільноти у Facebook, де можна почитати чи спитати поради – і люди завжди підкажуть», – ділиться Волков.

Грибник Олег Гоженко розповідає, що білий гриб легко можна сплутати із грибом-гірчаком. Утім, гірчак може лише зіпсувати справу, адже він лише дуже гіркий, але не отруйний. Є гриби набагато небезпечніші – скажімо, бліда поганка.

Тим ножем, яким ти зрізаєш гриби, ніколи не ріж гриби, в яких сумніваєшся, можна перенести якусь частку токсину

«Тим ножем, яким ти зрізаєш гриби, ніколи не ріж гриби, в яких сумніваєшся, чи отруйні гриби. Якщо зрізав, наприклад, смертельно отруйну бліду поганку, то можна перенести якусь частку токсину на інші гриби. І це також може викликати отруєння. Бліду поганку можна переплутати із шампіньйоном або із сироїжкою», – застерігає знавець.

Обидва грибники звертають увагу на те, що неприпустимо збирати і вживати гриб-свинуху. Раніше його вважали їстівним, але останні дослідження довели, що насправді цей гриб небезпечний. Тим не менше, його досі продають на стихійних ринках, жаліється Гоженко.

Свинуха може дати із першого разу отруєння, а може – на двадцятий чи навіть на сотий

«Свинуха погана тим, що може дати із першого разу отруєння, а може – на двадцятий чи навіть на сотий. У неї дуже складний механізм дії – вона провокує імунітет, який починає руйнувати еритроцити», – розповідає грибник.

Юрій Стефурак радить виходити збирати гриби рано вранці після дощу, коли грибів найбільше. Водночас закликає підходити до процесу відповідально.

Не потрібно виривати гриби з коренем, руйнувати грибниці

«Має бути культура збирання грибів. Не потрібно виривати гриби з коренем, руйнувати грибниці. Це руйнує їх, і потім вони вже важче відновлюються», – каже він. Тому, додає Стефурак, гриби слід акуратно зрізати ножем.



Стелла Фокій звертає увагу на те, що, окрім дітей, грибами не варто зловживати і людям старшого віку.

Гриби у великій кількості споживати небажано

«Загалом гриби у великій кількості споживати небажано, тому що вони є важкими для шлунку», – пояснює вона.

Також біологиня не радить класти до кошика старі гриби.

«У спороносній частині, коли гриб робиться старий, відбуваються вже інші зміни. Тому якщо ви навіть і взяли старий гриб, то цю спороносну частину слід видалити, і тоді вже можна його тушити чи варити», – радить вона.

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