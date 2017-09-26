Із Криму вже подано багато скарг до Європейського суду з прав людини – Муйжнієкс

Комісар Ради Європи з прав людини Нілс Муйжнієкс в інтерв’ю для Радіо Свобода заявив про систематичне порушення прав люди и в окупованому Росією Криму. Він також сказав, що російська влада не співпрацює з його офісом від часу його останнього візиту до Криму, який відбувся ще у вересні 2014 року. Муйжнієкс висловив занепокоєння і ситуацією на непідконтрольних Україні частинах Донбасу. Муйжнієкс поскаржився на брак присутності міжнародних експертів у Криму, на надзвичайно малу кількість правозахисників та незалежних журналістів, які там залишаються і працюють.

– Росія є членом Ради Європи. Які механізми впливу на Москву є у вашої організації?

Є Європейський суд з прав людини. І зараз чимало людей з Криму вже передали до нього справи

– Ну, найголовніше, є Європейський суд з прав людини. І зараз чимало людей з Криму вже передали до нього справи. Є також міждержавні справи, які передала українська сторона. Є й інші механізми моніторингу, бо вони працюють в рамках міжнародних конвенцій. І якщо є ця проблема невизнання анексії Криму, і як там працюють, і кому адресувати звіти і так далі. Перш за все, це політичне питання – знайти на політичному рівні згоду російської сторони сприяти моніторингу… Поки що нам це не вдалося.

– А чи була якась позитивна динаміка з 2014 року? Просто, судячи з новин, нам здається, що ситуація з правами людей в Криму погіршується. А саме с точки зору політичних домовленостей, чи є якісь позитивні зміни?

Усі питання, які я порушив, не вирішені – тиск на кримськотатарське населення, на правозахисників, незалежних журналістів, тиск на українську культуру

– Я поки не бачив – мені складно судити, тому що мене там не було вже три роки. Але нещодавній звіт ООН підтверджує всі мої висновки на цей час. Усі питання, які я порушив, вони не вирішені – тиск на кримськотатарське населення, тиск на правозахисників, на незалежних журналістів, автоматичне надання громадянства Росії, тиск на українську культуру та відсутність ефективного розслідування справ людей, які зникли під час конфлікту. Всі ці питання поки що не вирішені. І я не бачу великого прогресу, але я дуже хотів би поговорити про це з російською стороною. Поки що це було неможливим.

– Що стосується українців, які наразі відбувають покарання в російських в’язницях, чи існує прогрес у домовленостях щодо їхньої екстрадиції в Україну?

Якщо в нас немає доступу до Криму – дуже складно щось робити

– Поки що немає, крім випадку із Надією Савченко. І є нові випадки… Поки що немає серйозного політичного діалогу на політичному рівні між іншими країнами Ради Європи та Росією у Парламентській асамблеї. Дуже складно досягти прогресу. І якщо в нас немає доступу до Криму – дуже складно щось робити.

– Щодо зони конфлікту в Україні, на Донбасі, яка позиція Ради Європи щодо порушення прав людей в цьому регіоні, та хто несе відповідальність за ці порушення: Росія, Україна, так звані «сепаратисти»?

Ціла низка справ у Європейському суді з прав людини, суд вирішить, хто нестиме відповідальність

– Я думаю, що є ціла низка справ у Європейському суді з прав людини, і суд сам вирішить, хто нестиме відповідальність…

І моя турбота така, що ось люди, які живуть на сході, будуть повністю ізольовані від решти України. І це завдання України зробити все можливе... Зрозуміло, що Росія має також сприяти і миру, і… Ну, це політичне питання. Це не в моєму мандаті.

– Щодо Європейського суду з прав людини. Так чи інакше він розглядає окремі історії. Чи є якийсь більш системний спосіб? Тому що коли в Страсбурзькому суді лежить кілька сотень справ про утиск кримських татар, чи вони якось об’єднуються? Наприклад, чи можливо якось узагальнити всю ситуацію?

Коли суд отримує дуже багато скарг, такі ж самі скарги, тоді це системна проблема

– Так, є така процедура. Пілотне рішення. Коли суд отримує дуже багато скарг, такі ж самі скарги, тоді це системна проблема. Вона разом вирішується для всіх цих індивідуальних скарг – це системна проблема. Дають урядові рік, щоб вирішити цю проблему. І якщо він не вирішить, то буде мусити заплатити дуже високу компенсацію усім, хто індивідуально подав скаргу. Це потребує часу.