Війна Росії проти України буде в пам’яті обох держав назавжди – Марія Гайдар

Україна не Росія – не лише через критичне ставлення до влади. СРСР не пустив тут такого коріння, як у державі на чолі з Володимиром Путіним. Це констатувала у розмові з Радіо Свобода радник президента Петра Порошенка, екс-заступниця Михайла Саакашвілі, коли той керував Одещиною, колишній член російської партії СПС Марія Гайдар. На її думку, в Україні менше патерналізму, безпорадності, більше підприємливості, готовності до змін. І війна, досі висока корупція не підривають високий потенціал України здійснити успішні реформи, стверджувала Марія Гайдар. Водночас вона вважає, що економічне зростання Росії на початку 2000-х років є заслугою високих цін на нафту і реформ, здійснених до Путіна, зокрема, коли на чолі уряду був батько Марії – Єгор Гайдар. Також вона відповіла, чи доводиться їй зараз політично обирати між Порошенком і Саакашвілі?