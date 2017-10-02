Шлях до Європи проходить через Київ (світова преса)

Нідерландський часопис NRC Handelsblad пише про громадянина Нідерландів, який воює на боці проросійських бойовиків у східній Україні. Французький суспільно-політичний тижневик Le Point заторкує суперечку між Києвом та Москвою з питань культурно-історичної спадщини. Британське періодичне видання The Guardian розмірковує над перспективами відносин ЄС та Росії крізь призму вирішення конфлікту в Україні.

Британський часопис The Guardian помістив матеріал «Конфлікт Заходу з Росією триватиме аж доки Путін не піде геть». У підзаголовку додається, що посланець ЄС до Москви, який залишає свою посаду, каже, що Брюссель має допомогти Україні, надавши Києву дороговказ до членства у Євросоюзі.

Видання пише, що відносини між Росією та ЄС перебувають у глибокій та гострій кризі. Все це навряд чи поліпшиться доки Володимир Путні не залишить своєї посади у Кремлі і поки конфлікт в Україні не буде залагоджено. А все це, на думку часопису, може забрати довгі роки.

Британська газета пише, що свою посаду у Москві залишає посланець ЄС Віґаудас Ушацкас, який заявив, що ЄС мусить вказати Україні чіткий шлях до членства, якщо існує бажання протидіяти російським спробам притягти колишні радянські республіки знов до московського контролю.

«Залишаючи мою посаду, я висловлюю песимізм щодо того, що ми зможемо повернутися до партнерських відносин із Москвою у найближчому майбутньому», – заявив Ушацкас.

Британська газета додає, що Ушацкас згадав про дедалі потужніші напади Росії на ключові європейські цінності демократії, свободи слова та верховенства закону. Він вважає, що нині все спрямовано на подовження терміну правління Путіна ще на шість років, а це, на думку європейського дипломата, лише загострить суперечку між Москвою і Заходом.

Також Ушацкас заявив, що Кремль разом зі спробами вплинути на вибори у країнах Заходу шляхом пропаганди, намагається внести розкол до західного бізнесу, «винагороджуючи» країни, які виступають проти санкцій щодо Росії». Водночас, як заявив європейський дипломат, Москва й надалі намагатиметься здобути більший контроль над Україною та Грузією. Часопис вказує, що разом із тим ЄС мусить посилити свої зусилля із просування мирного процесу в Україні.

«Ми мусимо приділяти більшу увагу завершенню конфлікту в Україні. Це має включати надання Україні плану зі здобуття членства у ЄС, що надішле Росії чіткий сигнал підтримки Євросоюзом демократії в Україні», – заявив Ушацкас.

Посланець ЄС до Росії зазначив, що шлях до Європи проходить через Київ з огляду на європейські прагнення України. Цей шлях не може йти через так звану «керовану» демократію у Росії, додав він.

Переклад твіту: «Конфлікт Заходу з Росією триватиме аж доки Путін не піде геть»:



Найповажніше періодичне видання Нідерландів NRC Handelsblad публікує статтю «Нідерландець воює у Східній Україні». У підзаголовку повідомляється про відео, на якому видно колишнього офіцера НАТО з нідерландської провінції Зеландія, який увійшов до лав загонів сепаратистів у східній Україні. Йдеться про 38-річного Паскаля Г. з міста Аксель. Газета додає, що цей чоловік, вочевидь, уже перебуває на теренах, контрольованих проросійськими бойовиками, десь упродовж останнього року.

Власне, про це йдеться в інтерв’ю, оприлюдненому російською агенцією новин Federal News Agency. У відеорепортажі з лінії фронту біля Авдіївки нідерландець, якого подано як колишнього військового НАТО, каже, що він входив до контингенту військ НАТО у Боснії 15 років тому. У цьому пропагандистському репортажі також наголошують, що цей нідерландець, нібито, розчарувався у кроках Заходу у Лівії, Іраку та Сирії.

Влітку минулого року він залишив Нідерланди зі своєю дружиною і двома дітьми. Він дістався Росії через Польщу та Латвію. Саме з Росії, як стверджує російська агенція, цей чоловік потрапив до Східної України, де він узяв до рук зброю, як наголошується у пропагандистському російському репортажі, аби боротися з «фашизмом».

NRC Handelsblad пише, що цей нідерландець, буцімто, перебував у прикордонному регіоні Росії неподалік кордону з Україною доти, доки проросійські сепаратисти не почули його історію і не запросили його до себе. Далі Паскаль Г. висловлює сепаратистам свою глибоку вдячність саме за це.

Нідерландське видання пише, що журналісти справді встановили, що особа, на ім’я Паскаль Г., входила до складу військ НАТО у Боснії, про що свідчать записи у його акаунті у соціальній мережі Facebook, проте джерела з Міністерства оброни Нідерландів ще й досі не підтвердили, чи йдеться саме про цю особу.

Інтерв’ю у російському пропагандистському відео відбувається англійською мовою, хоча там також чути, що той, хто називає себе Паскаль Г., і говорить якісь речення нідерландською. На додаток, як завершує видання, не відомо, чи справді його родина і двоє дітей перебувають із ним у зоні конфлікту на Донбасі.

Переклад твіту: «Не можна ж так любити «чисті» путінські гроші!»:



Французький суспільно-політичний тижневик Le Point публікує матеріал «Культурна спадщина Криму оскаржується Києвом і Москвою». Видання пише, що полотно художника Івана Айвазовського «Місячна ніч» перебуває нині у центрі суперечки між Києвом і Москвою у боротьбі за культурну спадщину Криму.

На запит України Інтерпол додав цю роботу до списку ще 51 твору мистецтва, які вважають викраденими. Київ наполягає, що цю колекцію вартістю більш ніж мільйон євро було потайки перевезено з української території невдовзі після анексії Росією Криму. Ці твори, як пише французький тижневик, нині перебувають у Музеї мистецтва у Сімферополі. Загалом, як вважає влада у Києві, Москва захопила більш аніж 1,2 мільйони експонатів кримських музеїв після анексії українського півострова внаслідок «референдуму» після анексії Криму, результати якого не визнає ані Київ, ані Захід.

«Це неоціненна втрата для України», – каже Микола Яковина, голова української філії міжнародної організації «Блакитний щит», яка має на меті захист всесвітньої культурної спадщини.

Le Point пише, що доля тих творів мистецтва, які, на думку Києва, було викрадено росіянами, залишається загадкою. На час здійснення спецоперації російського війська з захоплення Криму у 2014 році ці роботи перебували на тимчасовій виставці у Маріуполі. Українська влада вважає, що ці роботи були потайки перевезені назад до Криму.

Ватажок проросійських сил у Криму Сергій Аксьонов та його приплічники, як пише французький тижневик, добирали людей, які б допомогли вивезти твори мистецтва назад до Криму. Українські суди порушили справу проти керівництва маріупольського музею, і було заарештовано двоє осіб, тоді як третій підозрюваний перебуває на теренах Криму. Заарештованим загрожує 12 років в’язниці.

Втім, французьке видання підсумовує, що Україні навряд чи поталанить повернути собі викрадені твори мистецтва, навіть попри залучення до справи Інтерполу, поки Крим перебуває під російським контролем.

Насамкінець Le Point пише про ще один випадок «культурно-історичної» суперечки між Києвом і Москвою щодо київського князя Володимира, чий пам’ятник було відкрито у Москві у листопаді минулого року. В українській столиці цей крок росіян сприйняли як наругу, бо ж Київ мав до того єдиний пам’ятник своєму князеві, що стоїть на Володимирській гірці. На додаток, у травні цього року російський президент Путін, виступаючи у Парижі, назвав київську княгиню Анну «російською», що викликало величезне обурення у Києві.

Переклад твіту: «Культурна спадщина Криму оскаржується Києвом і Москвою»: