Союзників в особі каталонців Путін не отримає – Яковина

Майже тисяча потерпілих. Такими є наслідки проведення референдуму в Каталонії. Її глава Карлес Пучдемон переконує, що Каталонія здобула право на незалежність, а прем'єр Іспанії Рахой, що ніякого референдуму не було. Що б не проходило у Каталонії: боротьба за незалежність чи заколот сепаратистів, головне для України – припинення розв'язаної Росією війни, зазначають експерти. Вони наголошують, що Кремль використовує будь-які конфлікти в Європі на свою користь – «Брекзит», референдуми у Каталонії, Шотландії тощо. Як же реагувати Україні? Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили Андрій Якубув, український журналіст і громадський діяч в Іспанії; Павло Жовніренко, експерт-міжнародник; Віталій Бала, політичний експерт; Іван Яковина, міжнародний оглядач.