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02 Жовтень 2017, Київ 18:59
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Союзників в особі каталонців Путін не отримає – Яковина

Союзників в особі каталонців Путін не отримає – Яковина
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Майже тисяча потерпілих. Такими є наслідки проведення референдуму в Каталонії. Її глава Карлес Пучдемон переконує, що Каталонія здобула право на незалежність, а прем'єр Іспанії Рахой, що ніякого референдуму не було. Що б не проходило у Каталонії: боротьба за незалежність чи заколот сепаратистів, головне для України – припинення розв'язаної Росією війни, зазначають експерти. Вони наголошують, що Кремль використовує будь-які конфлікти в Європі на свою користь – «Брекзит», референдуми у Каталонії, Шотландії тощо. Як же реагувати Україні? Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили Андрій Якубув, український журналіст і громадський діяч в Іспанії; Павло Жовніренко, експерт-міжнародник; Віталій Бала, політичний експерт; Іван Яковина, міжнародний оглядач.

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