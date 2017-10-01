Каталонія здобула право на незалежну державу – лідер регіону Іспанії

Президент регіональної влади Каталонії, автономного регіону на північному сході Іспанії, Карлес Пучдемон заявив, що Каталонія здобула право на незалежну державу.

Виступаючи в урочистому телезверненні після завершення референдуму про незалежність регіону, що був названий незаконним і заборонений центральною владою Іспанії (яка є конституційною монархією), він заявив, що «каталонці здобули право стати незалежною державою у статусі республіки».

Натякаючи на очікувану ним перемогу прихильників незалежності, він додав, що результати референдуму «наступними днями» передадуть до регіонального парламенту Каталонії, щоб він «виконав» регіональний закон про референдум – який Мадрид так само оголосив неконституційним. Цей закон передбачає проголошення незалежності Каталонії в разі перемоги прихильників цього кроку.

За опитуваннями напередодні референдуму, за незалежність Каталонії виступала менша частка населення регіону, ніж проти неї, – близько 40 відсотків, – але за проведення референдуму щодо такої незалежності виступила значна більшість мешканців Каталонії.

Мадрид натомість визнав референдум із запитанням «Чи хочете ви, щоб Каталонія стала незалежною державою у формі республіки?» неконституційним: чинна Конституція Іспанії (яка є конституційною монархією) не передбачає права регіонів на відокремлення і визначає державу як унітарну.

Після закриття дільниць прем’єр-міністр Іспанії Мар’яно Рахой заявив, що ніякого референдуму в Каталонії не відбулося, що провести його не вдалося, що людей обманом затягнули до участі в забороненому голосуванні, яке, за його словами, було «посміховиськом із самої суті демократії». «Верховенство права продовжує діяти з усією силою… Сьогодні перемогла демократія, бо була дотримана Конституція», – додав він у телевізійному виступі і високо оцінив дії поліції.

За даними регіональної влади Каталонії, іспанській поліції вдалося закрити 319 дільниць для голосування з загалом близько 2 тисяч 300. На решті голосування відбулося, нині триває підрахунок голосів.

За повідомленнями медиків і влади регіону, протягом дня референдуму, 1 жовтня, внаслідок сутичок прихильників референдуму з поліцією, яка за наказами центрального уряду країни намагалася перешкодити голосуванню, до медичних закладів звернулися по допомогу 844 потерпілі. Раніше повідомляли, що більшість потерпіла незначно, кількадесят мають серйозніші травми, три людини перебувають у серйозному стані – в одному з випадків ідеться про травму ока, найімовірніше, від влучання гумової кулі, які, крім дубців, використовувала поліція для розгону охочих проголосувати.

Міністерство внутрішніх справ Іспанії, зі свого боку, повідомило, що були травмовані 33 силовики: 19 із лав Національної поліції і 14 із Цивільної гвардії – двох поліційних сил, підпорядкованих центральному урядові.

Також повідомляли про затримання трьох людей.

Міністр закордонних справ Іспанії Альфонсо Дастіс в інтерв’ю агентству «Асошієйтед прес» назвав дії поліції супроти референдуму «неприємними, але зваженими», і звинуватив натомість у насильстві виключно президента каталонської влади Карлеса Пучдемона і його регіональний уряд.

Раніше 1 жовтня Карлес Пучдемон заявив на прес-конференції, що «жорстокість поліції стане вічним соромом для іспанської держави». А мер головного міста Каталонії Барселони Ада Колау закликала Мар’яно Рахоя піти у відставку за те, що він, за її словами, «перетнув усі червоні лінії», наказавши поліції виступити проти «нормальних людей». Колау також назвала Рахоя боягузом, що ховається за прокурорами й судами.

У Каталонії, що має у складі Іспанії певну автономію у статусі «автономної спільноти», прихильники незалежності посилаються на її давні традиції незалежного чи фактично незалежного існування: регіон остаточно втратив широку самоврядність тільки у 18-му столітті, після чого зазнав дискримінації, зокрема, заборони на каталанську мову. Крім того, в Барселоні, яка не має бюджетної автономії, заявляють, що регіон, який дає близько 20 відсотків від ВВП Іспанії і має економіку більшу, ніж Португалія, чи таку, як Чилі, сплачує до центрального бюджету Іспанії значно більші кошти, ніж отримує з нього.

Крім того, прихильники незалежності звинувачують Мадрид у втручанні в мовну й освітню політику регіону, значне число жителів якого говорить каталанською мовою, наполягаючи на його не тільки економічній, але й культурній і історичній самодостатності.