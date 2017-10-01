Фотогалерея: Як Іспанія переживала референдум за незалежність Каталонії

У Каталонії 1 жовтня відбувся референдум про незалежність цього регіону від Іспанії. Іспанська влада оголосила референдум незаконним і перешкоджала його проведенню.



Радіо Свобода слідкувало за перебігом подій і покаже, як Іспанія пережила складний і насичений день проведення невизнаного іспанською владою і забороненого референдуму 1 жовтня.