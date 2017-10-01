Фотогалерея: Як Іспанія переживала референдум за незалежність Каталонії

У Каталонії 1 жовтня відбувся референдум про незалежність цього регіону від Іспанії. Іспанська влада оголосила референдум незаконним і перешкоджала його проведенню.
Радіо Свобода слідкувало за перебігом подій і покаже, як Іспанія пережила складний і насичений день проведення невизнаного іспанською владою і забороненого референдуму 1 жовтня.
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Біля виборчої дільниці в Барселоні
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Люди голосують у Барселоні на референдумі про незалежність Каталонії, який оголосили незаконним і заборонили в Мадриді
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Чоловік розчулений після того, як зміг проголосувати за відокремлення Каталонії від Іспанії у Барселоні на забороненому референдумі
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Люди, що голосували на референдумі, вітали один одного з цим, піднімали руки догори та плескали в долоні
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Багато з них плакали
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Сотні людей потерпіли в сутичках із поліцією під час референдуму в Каталонії
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Поліція за наказами центрального уряду країни намагалася перешкодити голосуванню
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Медики говорять про 761 потерпілого тією чи іншою мірою, які звернулися до лікарень. За даними медиків, десятки з них зазнали серйозніших травм, троє перебувають у серйозному стані
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За повідомленнями, поліція розганяла учасників референдуму дубцями і стріляла по них гумовими кулями. Найбільші сутички сталися в Барселоні, головному місті Каталонії
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«Жорстокість поліції стане вічним соромом для іспанської держави», – заявив на прес-конференції президент автономної влади Каталонії Карлес Пучдемон
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В уряді Іспанії заявляють, що поліція діяла «професійно, твердо і відповідно до ситуації» і що «ніякого референдуму чи навіть чогось схожого не відбулося»
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Працівники виборчих дільниць підраховують бюлетені після закриття виборчої дільниці в Барселоні
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Люди святкують завершення каталонського референдуму біля виборчої дільниці у місті Бік
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Мадрид називає референдум неконституційним: чинна Конституція Іспанії не передбачає права регіонів на відокремлення і визначає державу як унітарну
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За опитуваннями, за незалежність Каталонії виступала менша частка населення регіону, ніж проти неї, – близько 40 відсотків, – але за проведення референдуму щодо такої незалежності виступила значна більшість мешканців Каталонії
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