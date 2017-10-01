Іспанія: референдум про незалежність Каталонії завершився, Мадрид каже, що його не було, потерпіли понад 760

У Каталонії, автономному регіоні на північному сході Іспанії, завершився названий незаконним і заборонений центральною владою країни референдум про незалежність.

Після 20-ї години за місцевим часом (21-ї за Києвом) продовжили роботу тільки ті дільниці, де ще стояли черги охочих проголосувати, на інших почали рахувати голоси.

Медичні служби повідомили, що до медзакладів звернувся по допомогу 761 потерпілий у сутичках із поліцією, яка за наказами центрального уряду країни намагалася перешкодити голосуванню. Більшість потерпіла незначно, кількадесят мають серйозніші травми, три людини перебувають у серйозному стані – в одному з випадків ідеться про травму ока, найімовірніше, від влучання гумової кулі, які, крім дубців, використовувала поліція для розгону охочих проголосувати.

Іспанські силовики, зі свого боку, повідомляють про 12 потерпілих у їхніх лавах Національної поліції і Цивільної гвардії – двох поліційних сил, підпорядкованих центральному урядові. Також повідомили про затримання трьох людей.

Міністр закордонних справ Іспанії Альфонсо Дастіс в інтерв’ю агентству «Асошієйтед прес» назвав дії поліції супроти референдуму «неприємними, але зваженими», і звинуватив натомість у насильстві виключно президента каталонської влади Карлеса Пучдемона і його регіональний уряд.

Прем’єр-міністр Іспанії Мар’яно Рахой заявив, що ніякого референдуму в Каталонії не відбулося, що провести його не вдалося, що людей обманом затягнули до участі в забороненому голосуванні, яке, за його словами, було «посміховиськом із самої суті демократії». «Верховенство права продовжує діяти з усією силою… Сьогодні перемогла демократія, бо була дотримана Конституція», – додав він у телевізійному виступі і високо оцінив дії поліції.

Раніше 1 жовтня президент автономної влади Каталонії Карлес Пучдемон заявив на прес-конференції, що «жорстокість поліції стане вічним соромом для іспанської держави». А мер головного міста Каталонії Барселони Ада Колау закликала Мар’яно Рахоя піти у відставку за те, що він, за її словами, «перетнув усі червоні лінії», наказавши поліції виступити проти «нормальних людей». Колау також назвала Рахоя боягузом, що ховається за прокурорами й судами

Міністерство внутрішніх справ Іспанії ще вдень повідомляло, що поліції вдалося закрити 92 дільниці для голосування, конфіскувавши бюлетені і скриньки – з усього близько 2 тисяч 300 дільниць.

Мадрид визнав референдум із запитанням «Чи хочете ви, щоб Каталонія стала незалежною державою у формі республіки?» неконституційним: чинна Конституція Іспанії (яка є конституційною монархією) не передбачає права регіонів на відокремлення і визначає державу як унітарну.

Каталонія ж, що має у складі Іспанії певну автономію у статусі «автономної спільноти», посилається на свої давні традиції незалежного чи фактично незалежного існування – регіон остаточно втратив самоврядність тільки у 18-му столітті, після чого зазнав дискримінації, зокрема, заборони на каталанську мову. Крім того, Барселона, яка не має бюджетної автономії, заявляє, що регіон, який дає близько 20 відсотків від ВВП Іспанії і має економіку більшу, ніж Португалія, сплачує до центрального бюджету Іспанії значно більші кошти, ніж отримує з нього.

За опитуваннями, за незалежність Каталонії виступала менша частка населення регіону, ніж проти неї, – близько 40 відсотків, – але за проведення референдуму щодо такої незалежності виступила значна більшість мешканців Каталонії.