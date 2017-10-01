Іспанія: вже сотні людей потерпіли в сутичках із поліцією під час референдуму в Каталонії

В автономному регіоні Каталонії на півночі Іспанії, де місцева влада намагається провести референдум про незалежність, який оголосили незаконним і заборонили в Мадриді, повідомляють про вже сотні потерпілих у сутичках із поліцією, яка за наказами центрального уряду країни намагається перешкодити голосуванню.

Мер Барселони Ада Колау заявила, що потерпіли вже понад 460 людей; ці дані наразі не підтверджені з інших джерел.

Офіційно на цей час іще говорять про 337 потерпілих тією чи іншою мірою, які звернулися до лікарень. За даними медиків, із них принаймні 91 людина зазнала серйозніших травм.

За повідомленнями, поліція розганяла учасників референдуму дубцями і стріляла по них гумовими кулями. Найбільші сутички сталися в Барселоні, головному місті Каталонії.

Президент автономної влади Каталонії Карлес Пучдемон заявив на прес-конференції, що «жорстокість поліції стане вічним соромом для іспанської держави».

Як заявив речник автономного уряду Каталонії Жорді Туруль, голосування триває у значній більшості створених для цього дільниць, попри спротив силовиків, що виконують накази Мадрида. Він закликав людей продовжити голосування.

Міністерство внутрішніх справ Іспанії повідомило, що поліції вдалося закрити вже 92 дільниці для голосування; всього їх близько 2 тисяч 300. Також, за даними міністерства, потерпіли 11 силовиків, працівників Національної поліції і Цивільної гвардії – двох поліційних сил, підпорядкованих центральному урядові.

В уряді Іспанії заявляють, що поліція діяла «професійно, твердо і відповідно до ситуації» і що «ніякого референдуму чи навіть чогось схожого не відбулося» – як сказала віце-прем’єр-міністр Іспанії Сорая Саенс де Сантамарія, йдеться про «фарс», а не про якийсь референдум.

Мадрид називає референдум неконституційним: чинна Конституція Іспанії не передбачає права регіонів на відокремлення і визначає державу як унітарну. Каталонія, що має у складі Іспанії певну автономію у статусі «автономної спільноти», посилається на свої давні традиції незалежного чи фактично незалежного існування – регіон остаточно втратив самоврядність тільки у 18-му столітті, після чого зазнав дискримінації, зокрема, заборони на каталанську мову. Крім того, Барселона, яка не має бюджетної автономії, заявляє, що регіон, який дає близько 20 відсотків від ВВП Іспанії і має економіку більшу, ніж Португалія, сплачує до центрального бюджету Іспанії значно більші кошти, ніж отримує з нього.

За опитуваннями, за незалежність Каталонії виступала менша частка населення регіону, ніж проти неї, – близько 40 відсотків, – але за проведення референдуму щодо такої незалежності виступає значна більшість мешканців Каталонії.