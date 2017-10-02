ЄС підтримує єдність Іспанії після референдуму в Каталонії

Брюссель – Референдум щодо самопроголошення незалежності іспанської Каталонії – незаконний. І навіть якби його провели у рамках Конституції, відокремлена територія одразу опинилася б за межами Євросоюзу. Так, хоч і з деяким зволіканням, відреагував Брюссель на сутички 1 жовтня, під час намагань провести референдум у цьому регіоні Іспанії. Відкидаючи пропозицію стати посередником між іспанським та каталонським регіональним урядом, Єврокомісія закликала до єдності й засудила насилля.

Дев’ятсот осіб, напередодні поранених у жорстких сутичках із іспанською поліцією, наразі перебувають у лікарнях Каталонії. Таким чином влада намагалася перешкодити референдуму щодо незалежності цієї провінції. Нині насилля затьмарило імідж голови іспанського уряду Мар’яно Рахоя, який зі самого ранку проводив кризові наради.

Як наслідок масових сутичок, експерти одним із можливих сценаріїв розглядають можливість до кінця тижня оголошення регіональним урядом Каталонії одностороннього виходу зі складу Іспанії, навіть попри те, що ніхто з-поза меж країни не визнав результатів референдуму. До того ж, участь у ньому взяли тільки дещо більше 40 відсотків населення. В усякому разі, навколо цього питання наразі точаться гарячі дебати, а помірковані каталонські сепаратисти закликають Єврокомісію стати посередником у цьому діалозі.

Водночас, тривала відсутність реакції Брюсселя на криваві сутички в Каталонії викликала у понеділок чимало емоцій як серед політиків так і серед експертів. Згодом, на тлі критики з боку президента цього регіону Карлеса Пучдемона, який звинуватив Єврокомісію у відсутності уваги, євроустанова, що виконує функції уряду ЄС, нарешті стримано відреагувала.

«Насилля ніколи не може бути інструментом політики» – Єврокомісія

Якщо референдум організований згідно з конституцією, це означатиме, що територія, яка відокремлюється від Іспанії, опиниться за межами Європейського союзу

«Згідно з іспанською конституцією, вчорашні голосування в Каталонії були незаконними. Це внутрішня справа Іспанії й має вирішуватися згідно з конституційним порядком Іспанії. Повторюю позицію Єврокомісії: якщо референдум організований згідно з конституцією, це означатиме, що територія, яка відокремлюється від Іспанії, опиниться за межами Європейського союзу», – заявив речник Єврокомісії Маргарітіс Схинас, закликавши іспанський уряд та каталонців до стриманості та єдності в межах Іспанії.

Європейська комісія додає, що на цьому етапі не має наміру відігравати ролі посередника. Водночас, лідери установи хоч і засудили насилля, але не вказали чітко, хто, на їхню думку, в ньому був винен.

«Насилля ніколи не може бути інструментом політики. Ми віримо у лідерство прем’єр-міністра Мар’яно Рахоя у владнанні цього складного процесу в цілковитій повазі до конституції Іспанії», – зазначив представник євроустанови.

На черзі – страйки та розслідування насилля?

Тим часом, у самій Каталонії профспілки та деякі ліворадикальні партії закликали організувати у вівторок всезагальний страйк. Ще не відомо, чи підтримає цю ініціативу каталонський уряд: сепаратисти не хочуть мати проблем із місцевим бізнесом, який і перетворив цей регіон на квітучу провінцію Іспанії. Тільки частина підприємців підтримує незалежність Каталонії, загалом не бажаючи тривалого перехідного процесу із затяжними страйками та хаосом.

Зі свого боку, ООН закликала Мадрид розслідувати випадки застосування насильства в Каталонії. Там вважають, що влада Іспанії повинна провести ретельне і незалежне розслідування всіх випадків застосування сили в ході референдуму щодо незалежності. Для цього Мадриду пропонують для оцінки ситуації прийняти у себе групу міжнародних експертів із прав людини.

Серед самих каталонців нині панує сум та обурення: недільні кадри насилля з боку поліції об’єднали думками і місцевих прихильників єдності Іспанії, і сепаратистів. Опівдні на барселонських вулицях, у школах та у публічних місцях була проведена хвилина мовчання.