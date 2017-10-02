Західні мислителі про захист України та приборкання Путіна

У рамках проекту американської медіа-організації в галузі політичної журналістики Politico зібралися ключові західні політичні мислителі та особи, які відповідають за ухвалення важливих політичних рішень у Європі та США. Метою зустрічі було обговорення основних загроз безпеці двох континентів. Усі учасники дискусії дійшли згоди стосовно того, що серед численних проблем західних країн найбільшою геополітичною загрозою є саме Росія. При цьому, вони вважають, що підтримка України є ключовим фактором для захисту від дій президента Росії Володимира Путіна.

Маура Рейнольдс у своїй статті зібрала основні думки з дискусії у проекті під назвою The POLITICO Cabinet, особливість якого полягає в тому, що імена учасників обговорення є публічно доступними, але конкретні їхні висловлювання залишаються анонімними. Серед учасників проекту такі видатні особистості, як президент аналітичного центру The Wilson Center та колишній член Конгресу США Джейн Гарман, представник Німеччини в ООН Крістоф Гойсґен, колишній президент Польщі Александр Квасневський та інші.

Учасники проекту погодилися, що метою зусиль Путіна з дестабілізації західних країн є показати Захід слабим та недієздатним. А «для того, щоб Путін міг утримувати росіян під своїм авторитарним великим пальцем, йому потрібно, щоб вони бачили, що в свободах Берліна, Лондона та Вашингтона нема чому заздрити», пише Рейнольдс. Для того, щоб посилити власні позиції, Путіну необхідно дискредитувати демократичні принципи та інститути, йдеться в статті.

Росія – найбільша геополітична загроза

Проблеми з Північною Кореєю, Китаєм та тероризмом також становлять серйозну небезпеку для західного світу, та всі експерти в дискусії дійшли згоди стосовно того, що в геополітичному сенсі «Росія є загрозою номер один», – зауважує Рейнольдс.

Декілька з учасників обговорення також погодилися, що Росія оголосила політичну війну західним країнам, хоч це ще не всі усвідомили.

Росія є політичною загрозою, яка веде політичну війну проти наших суспільств

Один із експертів зазначив: «Росія є політичною загрозою, яка веде політичну війну проти наших суспільств, підриває наші цінності, намагається деморалізувати нас, розділяє нас і поляризує нашу політику, щоб ми відмовилися від бою проти колонізації Росією таких країн, як Україна».

Основні тези з дискусії

Україна є точкою боротьби між Росією за Заходом, і від того, чи стане вона «васальською державою» чи інтегрується в ЄС, залежатиме «легітимність і довговічність правління Путіна», зазначає Рейнольдс.

Європеїзована Україна – це кінець путінізму. Не кінець Росії, а кінець путінізму

«Росія прагне перемогти в Україні, тому що європеїзована Україна – це кінець путінізму. Не кінець Росії, а кінець путінізму», – зазначив один із учасників дискусії.

Експерти також дійшли висновків, що позиція Путіна може бути більш крихкою, ніж здається. А для того, щоб працювати над відновленням економіки, йому необхідно буде налагодити відносини із західними країнами, йдеться в статті.

Дискутанти також вважають, що існує низка нагальних проблем, які необхідно вирішити найближчим часом. З одного боку, це те, що США наразі не демонструють себе як лідера вільного світу, а з іншого – те, що Захід не в змозі дати відсіч Росії в кібернетичній сфері. Додатковим приводом для хвилювання є й те, що «Росія перемагає в інформаційній війні», пояснює Рейнольдс.

Що слід зробити Заходу

Серед важливих кроків, які потрібно зробити Заходу для захисту від Росії, на першому місці – необхідність тримати Україну подалі від рук Путіна. «Ключем до стримування і потенційної зміни Росії є Україна», – цитує Рейнольдс одного з учасників.

Європеїзована Україна може підірвати легітимність Путіна всередині Росії

«Європеїзована Україна може підірвати легітимність Путіна всередині Росії, піднімаючи питання про те, чому в Росії авторитарний уряд та клептократична економіка, у той час як історично та культурно близька Україна змогла піти західним шляхом», – зазначає автор.

По-друге, Європейський союз повинен надати Україні щось схоже на «молодший статус» у рамках Євросоюзу. Хоч Києву ще багато чого необхідно зробити для того, щоб претендувати на членство в СЄ, особливий статус у рамках Євросоюзу блокуватиме спроби Росії зміцнювати контроль над Україною, мовиться в статті.

Також усе ще треба продовжувати здійснювати економічний тиск на Росію через санкції, вважають учасники обговорення. Адже саме це підвищить ціну агресії проти України, зауважує Маура Рейнольдс.