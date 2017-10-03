Каталонці вимагатимуть незалежності через страйк

Мешканці Каталонії піднялися на національний страйк, намагаючись у такий спосіб вибороти свою незалежність після референдуму в цій Іспанській провінції. Офіційний Мадрид результати незаконного голосування вважає недійснимм і заявив, що не збирається розглядати питання про незалежність бунтівної провінції.

Десятки тисяч каталонців вийшли на вулиці столиці регіону, Барселони, після того, як іспанська поліція намагалася не допустити голосування на референдумі про незалежність. За даними медичної служби Каталонії, у неділю, 1 жовтня, було брутально побито майже 900 людей.

Третього жовтня на знак протесту і солідарності було закрито підприємства, крамниці, університети, школи, культурні інституції та перекриті транспортні шляхи. Потужні профспілки, які виступають за незалежність Каталонії, закликають усіх мешканців регіону долучитися до акцій громадянської непокори проти того, що вони називають порушенням свобод та прав громадян.

Прем’єр-міністр Іспанії Маріано Рахой заявив, що Мадрид не визнає ані результатів, ані самого референдуму, а реакцію влади вважає правильною та відповідною до подій.

«Не було референдуму щодо самовизначення Каталонії. Сьогодні всі іспанці могли побачити, що наша законність залишилася непохитною. Вона відповідає на спроби її підірвати і готова дати відсіч. Вона діє, використовуючи легальні засоби, і робить це ефективно та спокійно», – заявив голова іспанського уряду.

Мадрид вважає, що голосування було не волевиявленням народу, а його імітацією. За даними організаторів референдуму, 90% із тих понад 2,3 мільйона людей, що прийшли на голосування, висловилися за незалежність Каталонії. Явка при цьому була досить низькою – близько 42% виборців взяли участь у голосуванні.

Якщо регіон попри все оголосить про свою незалежність, як очікується, це може статися до кінця тижня, Мадрид має можливість використати статтю 155 Конституції країни, яка дозволяє запровадити пряме правління у цьому автономному регіоні.

Тим часом в Україні вирішили підтримати територіальну цілісність Іспанії. Міністерство закордонних справ України заявило, що воно також вважає референдум щодо незалежності Каталонії нелегітимним. Речниця МЗС України Мар’яна Беца нагадала, що референдум був «заборонений Конституційним судом Іспанії через його невідповідність Конституції держави».

За її словами, Україна підтримує готовність уряду Іспанії до політичного діалогу з парламентськими політичними силами для відновлення правопорядку і стабільності в країні.