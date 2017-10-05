Голову одеської «Батьківщини» хотіли налякати, а не вбивати – експерт

В Одесі кілька разів стріляли в заступника голови обласної ради, представника партії «Батьківщина» Олега Радковського. Зараз його життю нічого не загрожує. Колишній народний депутат отримав кілька поранень з малокаліберної зброї, одна куля досі перебуває в тілі. Експерти кажуть, що на реальний замах не схоже. В партії пов’язують замах на політика із зростанням рейтингу «Батьківщини» в Одеській області.

Спершу повідомили, що заступник голови Одеської обласної ради, колишній народний депутат і голова Одеської обласної партійної організації «Батьківщина» Олег Радковський зазнав п’ять поранень.

Одна куля увійшла в руку, дві в ноги, і дві в спину, два постріли пройшли навиліт, дві кулі лікарям вдалося витягнути, розповів Радіо Свобода перший заступник постраждалого в одеській обласній партійній організації Сергій Веселов.

«Одна ще залишається в районі спинного мозку, біля хребта. Треба втручання нейрохірурга. Я вважаю, що це був револьвер. Гільз на місті не залишилося. Позиція партії – замах пов’язано із зростанням популярності нашої політичної сили в регіоні», – говорить соратник Радковського. Раніше ніяких загроз Радковському не надходило, конфліктів в обласній раді в нього також не було, каже Веселов.

Незабаром в Одеській області пройдуть вибори в об’єднані територіальні громади, в яких партія Юлії Тимошенко братиме активну участь. Зокрема, в 6 із 11 громад представники «Батьківщини» змагатимуться за посаду голів.

Всі борги Радковський закрив – заступник по партії

Олег Радковський відомий в Одесі не тільки партійною роботою, але й своїм будівельним бізнесом. Групи інвесторів-вкладників багато років вимагали від його компанії «Берег-груп» здати в експлуатацію багатоквартирні житлові комплекси, в тому числі «Акапулько» в районі одеського пляжу «Аркадія». Сергій Веселов, який ще рік тому був директором «Акапулько», каже, що усі борги, зокрема по новобудовах, Радковський вже виплатив.

«Всі об’єкти він закрив, усі будинки введені в експлуатацію. І бізнесом Олег Радковський вже не займається. Тому пов’язувати замах із бізнесом некоректно», – говорить Веселов.

Поліція перевіряє усі можливі версії і мотиви скоєння злочину, наголосив в коментарі Радіо Свобода Руслан Форостяк, провідний консультант начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Зараз Олег Радковський перебуває під цілодобовою охороною в лікарні, говорить консультант. За інформацією поліції, в нього не п’ять, а чотири поранення, жодне з яких не загрожує життю.

«Це вже відомо, я не буду приховувати, – дійсно застосовували малокаліберну зброю. Нападники на нього очікували – це я також підтверджую», – повідомив Форостяк. За даними одеського видання «Думская.net», по політику стріляли зі спортивного пістолету Марголіна калібром 5,6 міліметра. Напад здійснили, коли Радковський виходив із ресторану «Бабель-Фіш» у центрі Одеси – торгова марка цього ресторану зареєстрована у Великій Британії на компанію Abrakadabra Creations Ltd. Серед засновників компанії – Наталія Зінко. За даними ведучої одеського проекту «Доброго ранку, Донбас» Вікторії Сибір, це дружина одного з найвпливовіших одеських бізнесменів Володимира Галантерника. Веселов відкидає, що той міг зустрічатися із Радковським в цьому ресторані. Каже, що заступник голови обласної ради просто любить місцеву кухню.

Його хотіли налякати, а не вбивати – екс-підполковник карного розшуку

У Радковського дуже складна бізнес-репутація, говорить Радіо Свобода підполковник кримінального розшуку у відставці Владислав Сердюк. За його інформацією, політик був пов’язаний із сумнівними проектами і в нього було багато боргів. Ймовірно, що його хотіли налякати, але не планували вбивати, вважає колишній слідчий.

З моєї практики малокаліберна зброя для замаху застосовувалася вкрай рідко. Тут щось таке незрозуміле

«З моєї практики малокаліберна зброя для замаху застосовувалася вкрай рідко. Тут щось таке незрозуміле з того, що я знаю – людина, яка стріляла, сиділа в машині. Стріляли ще й з відстані, і малокаліберна зброя, і по кінцівках – це щось несерйозне», – говорить Сердюк. Його також засмучує, що «кілер» чекав в автівці поблизу ресторану і банку, де дуже багато камер відеоспостереження.

Сердюк пригадав, що коли в 2011 році в Одесі вбили бізнесмена-будівельника Олександра Коробчинського, «кілер» стріляв впритул, причому з автоматичної зброї – за даними ЗМІ це був пістолет-кулемет. Малокаліберний револьвер для замовного вбивства за його практики одного разу використали в 2003 році – коли вбивали кримінального «авторитета» на прізвисько «Шарік».

«Вбивця тоді кинув зброю біля трупу – я бачив це, тому що приїхав на місце злочину одним із перших. Свідки казали, що хоча в «Шаріка» стріляли впритул, він ще відбивався від «кілера» руками і ногами. Лише коли той висадив в нього весь барабан, бандит знепритомнів, впав і стік кров’ю», – розповів Радіо Свобода Сердюк.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство Олега Радковського. Справа перебуває на особистому контролі прокурора Одеської області Олега Жученка і начальника обласної поліції Дмитра Головіна.