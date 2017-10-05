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Немецкие архитекторы Кристофер Старк и Агнешка Внучак собираются сделать из мариупольских промышленных объектов произведения искусства. «Эпоха индустриализации пройдет, как прошли эпохи Барокко и Ренессанс, и, понимая зависимость города от крупных предприятий, жизненно необходимо, уже сейчас искать направления развития заводов и заброшенных промышленных объектов», – считают немецкие зодчие. И добавляют: к старым зданиям нужно относиться с уважением! Как организовать публичное пространство на постиндустриальных объектах, и готов ли к этому Мариуполь?

Международный проект «Киевский диалог» и свободное пространство Halabuda привлекают в Мариуполь европейский опыт работы с промышленными объектами. Жители города, предприниматели и студенты встретились с молодыми архитекторами из Германии, авторами проектов «Башня» в Оберхаузене и «Сцена» в Днепре. Мариуполь привлек их внимание своей схожестью с Оберхаузеном, а Донбасс – схожестью с Рурским регионом, наличием интересных зданий и молодежью, стремящейся к переменам.

Мы обнаружили, что в Мариуполе очень много красивых зданий – металлургических и гражданского строительства

«Мы недавно в Мариуполе. Времени было достаточно мало. Но тем не менее мы обнаружили, что в Мариуполе очень много красивых зданий – металлургических и гражданского строительства. А в городе есть много молодых людей, которые могут и заинтересованы в том, чтобы использовать вышедшие из строя или устаревшие здания», – сказал представитель организации Кitev, архитектор Кристофер Старк.

Молодые архитекторы уверены: с помощью мариупольцев можно создать общественное пространство, доступное и интересное всем. А способами налаживания коммуникаций общества с властями, владельцами зданий или фондами, поисками средств для реализации таких проектов они готовы поделиться, исходя из своего опыта.

Главное в этом то, что инициатива по реконструкции должна исходить не от властей, а от общественных организаций

«Сегодня мы хотим представить свои наработки, которые были сделаны в Оберхаузене. Мы представим свои идеи по использованию старых зданий, как работать с недвижимостью. И главное в этом то, что инициатива по реконструкции должна исходить не от властей, а от общественных организаций», – сказала Агнешка Внучак.

В Украине уже работает такой объект. Называется он «Сцена» и находится в Днепре. Это оригинальная площадка со сценой и экраном для кинопоказов, построенная жителями города и командой международных архитекторов в заброшенной части парка Шевченко на месте старого амфитеатра. Как говорит сотрудник общественной организации «Культура Медиальная» Екатерина Русецкая, совместная работа по созданию некоммерческого публичного места в городском парке помогла не только сплотить людей и разумно расходовать деньги, которые люди собрали сами, но и бережно относиться к созданному. Теперь «Сцена» не пустует ни дня. Здесь проходят выставки и концерты, проводятся фестивали, праздники и работают тематические секции.

«Мы хотели посмотреть, как публичное пространство будет работать, если за него будет отвечать «суспiльство», а не кто-то конкретный. Мы думали, что в первые две недели «Сцену» сожгут, но никто не сжег. После того, как мы написали пост в Фейсбук о том, что выдернули цветы, это разошлось с невероятной силой по интернету, и через несколько часов нам перечислили около 8000 гривен на охрану. Каждый уже чувствовал свою причастность к проекту», – рассказала Екатерина Русецкая.

Мариуполь, застрявший в своем «железном» прошлом, нуждается в переменах, уверен студент Богдан Панченко. Он считает, что для создания публичных пространств годятся не только старые здания. Первый объект, который он хотел бы изменить в городе, – это выполненное в постсоветском стиле и находящееся не в самом лучшем месте города здание железнодорожного вокзала.

Люди, приезжающие в город, смогут увидеть культурную составляющую сразу, с порога. Я бы мог помочь идеями и физической силой, как минимум

«Для реконструкции я бы выбрал железнодорожный вокзал. На вокзале можно сделать выставку современных художников. У нас есть картинные галереи, но люди, приезжающие в город, смогут увидеть культурную составляющую сразу, с порога. Я бы мог помочь идеями и физической силой, как минимум. Важно дать понять людям, что мы можем своими силами изменить место, где мы живем. Мы в этом заинтересованы, и никто за нас этого делать не будет», – убежден Богдан Панченко.

Впрочем, старшее поколение мариупольцев считает, что не все объекты должны быть связаны с культурой. Совместная работа жильцов ОСМД – тоже пример создания публичного пространства. Одна из идей – реконструкция недостроенных зданий под объекты для тренировок альпинистов, в том числе и промышленных. Но по мнению активных граждан, для подобных проектов еще недостаточно «критической массы»: общество больше полагается на власть, а не на свои силы.

Тем временем, в городе успешно работают публичные пространства Halabudа, башня Нильсена и Платфома «ТЮ!». Год назад в Мариуполе усилиями молодежи уже были приведены в порядок развалины старого детского сада с расчетом, что открытая площадка станет местом проведения культурных мероприятий, но широкого использования по назначению пространство так и не получило. Хотя продолжение начатого уже есть: территорию, прилегающую к развалинам, живущие по соседству мариупольцы начали приводить в порядок. Теперь здесь построена детская площадка и разбит мини парк, который жители по праву считают своей собственностью. И никому из горожан туда вход не запрещен.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)