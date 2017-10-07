Петро Порошенко підійшов до межі політичного банкрутства – екс-депутат Сенченко

Петро Порошенко підійшов до межі політичного банкрутства – це стверджує Андрій Сенченко, депутат 5-7-го скликань Верховної Ради (БЮТ/«Батьківщина»). За його словами, дії президента сприяли «глибокій суспільно-політичній кризі» в Україні, а запропоновані законопроекти про Донбас містять хибні підходи. Йде по суті мова «про легітимізацію маріонеткових режимів» на окупованому Росією Донбасі, зазначив Сенченко. Він вважає, що температура в українському суспільстві достатня для вибуху. Уникнути його може Порошенко, але для цього слід оголосити дострокові президентські вибори. Загалом в Україні важливо частіше проводити вибори. Це сприятиме тому, що електорат ставатиме мудрішим, а серед політиків поменшає горлопанів. Як зауважив Сенченко, неефективна влада обходиться Україні дорожче, ніж вибори..