У курдському автономному районі Іраку поховали екс-президента Талабані

Колишнього президента Іраку, курдського політика Джаляля Талабані поховали у його рідному місті Сулейманія, що у курдському автономному районі Іраку.

Його тіло привезли з Німеччини. Труну, обгорнуту у прапор курдської автономії, зустрічали на аеродромі збройовим салютом, військовий оркестр виконав державний гімн Іраку. Жалобну церемонію в аеропорту очолив нинішній президент Іраку, соратник Талабані Фуад Масум.

Прем’єр-міністр країни Хайдер аль-Абаді, який оголосив незаконним референдум про незалежність Курдистану, на церемонію не прибув.

У головній мечеті Сулейманії пройшла поминальна служба. Потім жалобна процесія попрямувала на кладовище, розташоване неподалік від будинку політика.

Джаляль Талабані помер 3 жовтня в одній з берлінських клінік у 83 роки.

Він займав посаду президента Іраку з 2005 по 2014 рік. У 2012 році переніс інсульт.

Джаляль Талабані був ветераном боротьби за самовизначення іракських курдів.