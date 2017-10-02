Іран провів спільні з Іраком навчання біля Іракського Курдистану

Іран повідомив, що його військові провели спільні зі Збройними силами Іраку військові навчання на іранській території неподалік кордону з Іраком на його ділянці, що межує з Іракським Курдистаном – посеред напруженості, що виникла після референдуму іракських курдів про незалежність.

Як повідомили військові Ірану, в навчаннях на західному прикордонні країни брали участь бронетанкові, артилерійські і авіаційні підрозділи з обох країн.

Напівофіційне іранське агентство ISNA навело слова командувача сухопутних сил Корпусу вартових Ісламської революції Ірану Могаммада Пакпура, який заявив, що «Іран і Ірак мають спільних ворогів і мають забезпечувати безпеку своїх кордонів від загроз» – без уточнень, що саме він мав на увазі.

В Іракському Курдистані повідомили, що навчання відбувалися за 250 метрів від кордону.

Нинішні навчання військ двох країн уздовж їхнього кордону анонсували в Ірані ще 30 вересня. Тоді речник Збройних сил Ірану Масуд Джазаєрі заявив, що ці навчання вирішили провести за результатами зустрічі чільних іранських командувачів, на якій, зокрема, «знову наголосили на територіальній цілісності і єдності Іраку і незаконності референдуму про незалежність на півночі Іраку».

Минулого тижня військові Іраку також брали участь у навчаннях у Туреччині неподалік іракського кордону.

І Іран, і Туреччина, які мають значні курдські меншини і побоюються наростання сепаратистських настроїв серед місцевих курдів, різко розкритикували референдум щодо незалежності Іракського Курдистану, автономного регіону на півночі Іраку. Також із різкою критикою і заявами про невизнання референдуму виступили західні союзники Багдада, а також ООН.

За словами влади курдського регіону, на референдумі, проведеному 25 вересня всупереч забороні центрального уряду в Багдаді, за незалежність Іракського Курдистану висловилися майже 93 відсотки його учасників, а явка склала понад 72 відсотки від усіх мешканців із правом голосу. Цей референдум, як його призначила курдська автономна влада, є дорадчим і не має безпосередньої юридичної сили. Але Багдад відкидає вимоги іракських курдів про переговори щодо майбутнього регіону.