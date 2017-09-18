Верховний суд Іраку наказав зупинити курдський референдум

Верховний суд Ірану наказав зупинити підготовку до планованого в Іракському Курдистані на півночі країни референдуму щодо незалежності цього автономного регіону і його проведення.

Як мовиться в рішенні суду, заборона накладена «до вирішення питань стосовно конституційності» референдуму, що запланований на 25 вересня.

Наразі не ясно, чи виконають це рішення лідери курдського регіону, що фактично вже давно не надто зважає на невигідні їм вказівки Багдада.

У Багдаді плани рефередуму про незалежність регіону іракських курдів критикують уже давно.

США, що є головним союзником влади Іраку, а також ЄС та ООН, серед інших, закликали Іракський Курдистан відмовитися від цього референдуму, що, як кажуть на Заході, може посилити нестабільність в Іраці в час фактичної війни, що триває у країні проти екстремістського угруповання «Ісламська держава», і відвернути увагу від боротьби проти цього і низки інших екстремістських угруповань.

Також різко проти такого референдуму виступають країни регіону, в першу чергу Іран і Туреччина, де теж є значні курдські меншини – там побоюються, що дії іракських курдів можуть заохотити до активніших сепаратистських дій і курдів у цих країнах.