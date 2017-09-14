Ірак: напруження між Багдадом і курдськими лідерами посилюється

В Іраку курдський губернатор провінції Кіркук назвав голосування іракського парламенту про його відсторонення «нелегальним» і пообіцяв залишатися на посаді.

Голосування парламенту Іраку 14 вересня стало відповіддю на погрози Наджміддіна Каріма ще більше посилити напруження між курдськими лідерами і Багдадом перед рекомендаційним референдумом щодо незалежності іракського Курдистану, запланованим на 25 вересня.

Депутат іракського парламенту Хуссейн аль-Малікі повідомов, що голосування про відсторонення відбулося після консультацій з прем’єр-міністром Хайдером аль-Абаді.

Іракський депутат Мухаммад аль-Карболі заявив, що Карім «загрожує єдності країни і миру у Кіркуку».

Курдський лідер Масуд Барзані засудив голосування, заявивши, що Багдад не залишив місця для переговорів щодо референдуму про незалежність Курдистану.

12 вересня парламент Іраку відкинув план автономного курдського регіону на півночі країни провести референдум про незалежність.

Іракський Курдистан за Конституцією Іраку 2005 року, що встановила федералізацію країни, став автономією у складі Іраку, а на практиці вже з багатьох питань діє, не зважаючи на Багдад.

Плани референдуму про повну незалежність регіону викликали значний спротив також в Ірані і Туреччині, де є значні курдські меншини, а в Туреччині діє і збройний сепаратистський рух місцевих курдів. Тегеран і Анкара побоюються, що такий референдум посилить сепаратистські настрої і дії і серед курдів у цих країнах.

Також проти референдуму виступають США і Європейський союз – там непокояться, що він значно послабить і так нестійкий уряд у Багдаді.

Крім того, і в самому Іракському Курдистані багато хто з його населення у 5,5 мільйонів теж виступає проти референдуму. Супротивники цього кроку вважають, що референдум може зашкодити боротьбі проти екстремістського угруповання «Ісламська держава» та інших екстремістських груп.