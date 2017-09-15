Ірак: парламент Курдистану підтримав референдум про незалежність регіону

Парламент в іранському Курдистані підтримав план щодо референдуму про незалежність цього автономного регіону.

Джаафар Айменкі, віце-президент Курдистану, який головував на сесії 15 вересня, заявив, що проведення цього рекомендаційного референдуму просуватиметься після того, як його підтримала переважна більшість депутатів регіону.

12 вересня парламент Іраку відкинув план автономного курдського регіону на півночі країни провести референдум про незалежність.

Іракський Курдистан за Конституцією Іраку 2005 року, що встановила федералізацію країни, став автономією у складі Іраку, а на практиці вже з багатьох питань діє, не зважаючи на Багдад.

Плани референдуму про повну незалежність регіону викликали значний спротив також в Ірані і Туреччині, де є значні курдські меншини, а в Туреччині діє і збройний сепаратистський рух місцевих курдів. Тегеран і Анкара побоюються, що такий референдум посилить сепаратистські настрої і дії і серед курдів у цих країнах.

Також проти референдуму виступають США і Європейський союз – там непокояться, що він значно послабить і так нестійкий уряд у Багдаді.

Крім того, і в самому Іракському Курдистані багато хто з його населення у 5,5 мільйонів теж виступає проти референдуму. Супротивники цього кроку вважають, що референдум може зашкодити боротьбі проти екстремістського угруповання «Ісламська держава» та інших екстремістських груп.