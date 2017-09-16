США закликають іракський Курдистан скасувати референдум про незалежність

Адміністрація президента США Дональда Трампа закликала владу іракського Курдистану відмовитися від референдуму про незалежність 25 вересня.

У заяві речниці Білого дому Сейри Гакабі Сандерз мовиться, що проведення референдуму відволікає від спроб перемогти угрупування «Ісламська держава» і стабілізувати ситуацію у звільнених від ісламістів районах. Білий дім закликає владу Курдистану скасувати референдум і провести діалог з Багдадом.

США заявляють про готовність виступити посередником у переговорах представників курдської автономії з Іраком.

15 вересня парламент іракського Курдистану призначив дату проведення референдуму про незалежність на 25 вересня. Ідею референдуму підтримали як на території іракського Курдистану, так і на спірних територіях.

Ірак виступає проти проведення референдуму. У Багдаді вважають, що курдська автономія має достатню незалежністю.

Іракський Курдистан за Конституцією Іраку 2005 року, що встановила федералізацію країни, став автономією у складі Іраку, а на практиці вже з багатьох питань діє, не зважаючи на Багдад.