Туреччина, Іран й Ірак обіцяють «контрзаходи» через планований курдський референдум

Туреччина, Іран та Ірак пригрозили «контрзаходами» в разі, якщо лідери іракських курдів продовжуватимуть підготовку референдуму про незалежність Іракського Курдистану.

Міністри закордонних справ трьох країн зустрілися 20 вересня у рамках засідання Генасамблеї ООН в Нью-Йорку – напередодні запланованого на 25 вересня референдуму.

У спільній декларації Мевлют Чавушоглу, Ібрагім аль-Джаафарі і Мохаммад Джавад Заріф підтвердили підтримку територіальній цілісності Іраку й «однозначну опозицію» проведенню референдуму.

Курдські лідери хочуть провести референдум про незалежність в іракському автономному курдському окрузі на півночі Іраку 25 вересня, незважаючи на протести з боку уряду в Багдаді і міжнародної спільноти.

Іракський Курдистан за Конституцією Іраку 2005 року, що встановила федералізацію країни, став автономією у складі Іраку, а на практиці вже з багатьох питань діє не зважаючи на Багдад.

Плани референдуму про повну незалежність регіону викликали значний спротив також в Ірані і Туреччині, де є значні курдські меншини, а в Туреччині діє і збройний сепаратистський рух місцевих курдів. Тегеран і Анкара побоюються, що такий референдум посилить сепаратистські настрої і дії і серед курдів у цих країнах.

Також проти референдуму виступають США і Європейський союз – там непокояться, що він значно послабить і так нестійкий уряд у Багдаді.

Крім того, і в самому Іракському Курдистані багато хто з його населення у 5,5 мільйонів теж виступає проти референдуму. Супротивники цього кроку вважають, що референдум може зашкодити боротьбі проти екстремістського угруповання «Ісламська держава» та інших екстремістських груп.