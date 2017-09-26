Президент Туреччини назвав «зрадою» референдум в іракському Курдистані

Президент Туреччини звинуватив лідера іракського Курдистану у «зраді» через проведення референдуму про незалежність, а у Багдаді виключили можливість переговорів щодо відділення цього автономного регіону.

26 вересня під час виступу в Анкарі президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пригрозив Курдистану голодом і нафтовим ембарго. Він зазначив, що Ізраїль, який підтримав референдум, не зможе допомогти курдам, якщо сусідні держави влаштують економічну блокаду.

В автономному курдському регіоні Іраку триває підрахунок голосів на референдумі про незалежність. Попередні результати, оголошені виборчою комісією в місті Ірбіль, свідчать, що понад 90% учасників голосування підтримали проголошення незалежності. Явка склала 72%, у референдумі взяли участь 3,3 мільйона з понад 4,5 мільйона зареєстрованих виборців.

Після цього прем’єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді оголосив, що не вестиме переговорів з курдськими лідерами щодо референдуму, який він назвав «неконституційним». Багдад і раніше попереджав, що боротиметься за єдність Іраку, зокрема, шляхом скорочення нафтових доходів курдського регіону.

Президент регіонального уряду Масуд Барзані заявив, що голосування, яке має рекомендаційний характер, є першим кроком у тривалому процесі проведення переговорів про незалежність регіону, який є автономним з 1991 року і відіграє велику роль у війні проти ісламських екстремістів.

ООН, США та інші західні держави висловили занепокоєння тим, що референдум може зашкодити зусиллям у війні проти екстремістського угруповання «Ісламська держава». Також виступають проти референдуму сусідні Туреччина та Іран, які самі мають значні курдські меншини.