В Іракському Курдистані почався референдум про незалежність. Для участі в ньому зареєструвалися понад п’ять мільйонів людей. Голосування на дільницях триватиме до вечора 25 вересня, підсумки підведуть протягом трьох діб.

Референдум не має законної сили, але може посилити позицію лідера автономії Масуда Барзані на переговорах про відокремлення від Іраку.

Раніше верховний суд Іраку ухвалив постанову про скасування референдуму.

Іракський Курдистан за Конституцією Іраку 2005 року, що встановила федералізацію країни, став автономією у складі Іраку, а на практиці вже з багатьох питань діє не зважаючи на Багдад.

Плани референдуму про повну незалежність регіону викликали значний спротив також в Ірані і Туреччині, де є значні курдські меншини, а в Туреччині діє і збройний сепаратистський рух місцевих курдів. Тегеран і Анкара побоюються, що такий референдум посилить сепаратистські настрої і дії і серед курдів у цих країнах.

Також проти референдуму виступають США і Європейський союз – там непокояться, що він значно послабить і так нестійкий уряд у Багдаді.

Крім того, і в самому Іракському Курдистані багато хто з його населення у 5,5 мільйонів теж виступає проти референдуму. Супротивники цього кроку вважають, що референдум може зашкодити боротьбі проти екстремістського угруповання «Ісламська держава» та інших екстремістських груп.