Іран проводить військові навчання біля Іракського Курдистану

Збройні сили Ірану 24 вересня проводять військові навчання у регіоні, розташованому поблизу іракського автономного курдського округу за день до планованого там референдуму про незалежність.

Як повідомляє державний мовник IRIB, навчання є частиною щорічних заходів у пам’ять про ірано-іракську війну 1980-1988 років.

За даними IRIB, у навчаннях беруть участь артилерія, бронетехніка і повітряно-десантні війська.

Минулого тижня Іран приєднався до Туреччина й Іраку у критиці намірів іракських курдів провести референдуму про незалежність Іракського Курдистану. Міністри закордонних справ трьох країн пригрозили «контрзаходами» у відповідь.

Курдські лідери хочуть провести референдум про незалежність в іракському автономному курдському окрузі на півночі Іраку 25 вересня, незважаючи на протести з боку уряду в Багдаді і міжнародної спільноти.

Іракський Курдистан за Конституцією Іраку 2005 року, що встановила федералізацію країни, став автономією у складі Іраку, а на практиці вже з багатьох питань діє не зважаючи на Багдад.

Плани референдуму про повну незалежність регіону викликали значний спротив також в Ірані і Туреччині, де є значні курдські меншини, а в Туреччині діє і збройний сепаратистський рух місцевих курдів. Тегеран і Анкара побоюються, що такий референдум посилить сепаратистські настрої і дії і серед курдів у цих країнах.

Також проти референдуму виступають США і Європейський союз – там непокояться, що він значно послабить і так нестійкий уряд у Багдаді.

Крім того, і в самому Іракському Курдистані багато хто з його населення у 5,5 мільйонів теж виступає проти референдуму. Супротивники цього кроку вважають, що референдум може зашкодити боротьбі проти екстремістського угруповання «Ісламська держава» та інших екстремістських груп.