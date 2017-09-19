На півночі Іраку сталися сутички через планований курдський референдум

У місті Кіркуці на півночі Іраку поліція звела блокпости, щоб відвернути можливе масове насильство на національному ґрунті після сутички напередодні планованого референдуму про незалежність автономної області іракських курдів.

Блокпости з’явилися протягом ночі після того, як у багатонаціональному за населенням місті загинув місцевий курд унаслідок сутички з охороною політичної партії іракських тюркменів (фактично турецької меншини в Іраці). За повідомленнями, також були поранені ще двоє курдів і працівник охорони-тюркмен.

Напруженість у місті зросла після того, як рада однойменної провінції Кіркук, у якій переважають курди, ухвалила провести і в цьому місті референдум про незалежність Іракського Курдистану, автономного регіону на півночі Іраку, який, попри заборону центральної влади країни і протести світової спільноти, лідери іракських курдів планують проводити 25 вересня.

Місто Кіркук лежить поза офіційними межами автономного Курдистанського регіону, як їх визначає Конституція Іраку, але фактично його разом із половиною однойменної провінції контролюють місцеві курди відтоді, як улітку 2014 року в часи боїв проти екстремістського угруповання «Ісламська держава» місто зайняли загони офіційного курдського ополчення «пешмерґа». Влада Іракського Курдистану претендує на значно ширші території, ніж визнані за нею в Багдаді.