США заявили, що не визнають референдуму про незалежність Іракського Курдистану

Сполучені Штати Америки заявили, що не визнають результатів референдуму про незалежність автономного курдського регіону на півночі Іраку, влаштованого 25 вересня.

Як заявив державний секретар США Рекс Тіллерсон, результатам референдуму бракує легітимності. Він також висловив підтримку «єдиному, федеративному, демократичному і квітучому Іракові».

Тіллерсон також закликав усі сторони, включно з сусідами Іраку, відкинути і односторонні дії, і використання сили.

Також 29 вересня президент Франції Емманюель Макрон запропонував допомогу в посередництві між центральним урядом у Багдаді і регіональною владою Іракського Курдистану. Він теж у телефонній розмові з прем’єр-міністром Іраку Хайдаром аль-Абаді закликав усі сторони уникати подальшої ескалації напруженості.

Уряд Іраку вимагає анулювати результати референдуму про незалежність Іракського Курдистану, на якому, як твердять курди, за незалежність проголосували майже 93 відсотки учасників, а явка склала понад 72 відсотки від усіх виборців. Багдад також відкидає будь-які переговори з курдами щодо заявлених результатів цього референдуму, яких вимагає влада курдської автономії.

У своїй позиції уряд Іраку спирається й на офіційне ополчення іракських шиїтів «Сили народної мобілізації». Його загони вже стоять неподалік територій на півночі Іраку, які контролюють курди, й заявляють, що лише чекають на наказ Багдада відновити конституційну владу уряду країни на будь-якій території. При цьому шиїти кажуть, що виступають не проти курдського народу, а лише проти тих, хто «влаштував референдум і розколов Ірак».

За Конституцією Іраку 2005 року, Ірак є федеративною державою, але єдиною автономною одиницею в ній є Курдистанський регіон.