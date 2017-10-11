Фактори ефективності надання Україні зброї (світова преса)

Польське видання New Eastern Europe розмірковує над тим, як США можуть «ефективно» надати Україні летальну оборонну зброю. Американський журнал Foreign Policy пише, що «Укроборонпром» представляє свою військову продукцію на виставці Асоціації армії США у Вашингтоні. А видання Business Insider розмірковує над значенням нещодавніх військових навчань Росії і Білорусі «Захід-2017».

Польське видання New Eastern Europe розмірковує над тим, як США можуть Україні «ефективно» надати летальну оборонну зброю. Автор статті Микола Капітоненко зазначає, що те, чи «постачання зброї посилить безпеку України і допоможе вирішити конфлікт на Донбасі залежить, принаймні, від трьох факторів».

По-перше, зазначає автор, озброєння має підвищити ціну агресії для Росії і зробити ескалацію конфлікту менш ймовірною. Цей момент є досить небезпечним, адже тактика Кремля полягає у тому, що у процесі переговорів він може впливати на інтенсивність конфлікту на сході України, мовиться у статті. На думку автора, важливим є також надання Україні більш різноманітної військової техніки.

По-друге, Капітоненко вважає, що постійний процес постачання зброї є ефективнішим, ніж одноразова поставка. Для того, щоб продемонструвати Росії свою підтримку Києва, для США розумною стратегією буде надати Україні зброю, але більш ефективним буде систематична поставка, мовиться у статті.

По-третє, автор звертає увагу, що хоча й поставки зброї відіграватимуть значну роль, гарантії безпеки є не менш важливими. «Поставки зброї не повинні зменшувати шанси України на вступ до НАТО та/або інших ефективних регіональних структур безпеки», – зауважує Капітоненко.

США завжди обирають або надання зброї, або ж гарантії безпеки, адже перший варіант не такий ризикований і не потребує особливого залучення, у той час як в ситуації з Україною необхідне і те і те, наголошує автор.

Отже, для того, щоб озброєння України було дійсно ефективним – важлива кількість зброї, постійність її постачання та гарантії безпеки, підсумовує автор.

Американський журнал Foreign Policy пояснює, чому у час, коли Україна просить США надати їй летальну зброю, український «Укроборонпром» представляє свою військову продукцію на виставці Асоціації армії США у Вашингтоні.

Автор статті Емілі Тамкін зазначає, що згідно із заявами представників українського «Укроборонпрому», компанія має на меті знайти у Вашингтоні західних партнерів.

«До 2014 року понад 50 відсотків української військової техніки постачала Росія. Та анексія Криму у 2014 році, а потім й війна з прокремлівськими сепаратистами на сході України «зняли» Росію з мапи. Так, у 2015 році Україна почала масове виготовлення нової зброї – і тим самим замінила Росію, працюючи, зокрема, і з американськими партнерами», – зауважує автор.

«Укроборонпром» має низку міжнародних партнерів: наприклад, він підписав «меморандум про взаєморозуміння із Туреччиною, спільно виробляє броньовані машини з Таїландом, а також співпрацює з Польщею», – йдеться у статті.

Але компанія бачить особливий потенціал саме у модернізації військової техніки за допомогою українських запчастин у країнах колишнього СРСР, зауважує автор.

Видання Business Insider розмірковує над нещодавніми військовими навчаннями Росії та Білорусі «Захід-2017» у контексті відносин між двома країнами.

Автор статті Деніел Браун посилається на слова старшого наукового співробітника CNA Майкла Кофмана, який розповів Business Insider, що Росія, ймовірно, буде прагнути інтеграції «білоруських сил з її військовим апаратом управління та контролю у разі конфронтації з Заходом». А у Білорусі у такому випадку буде лише два варіанти: або ж співпрацювати, або ж дати себе захопити, мовиться у статті.

При цьому, якщо у Білорусі з’явилася б думка стати на прозахідний шлях, Москві, ймовірно, довелося б докласти зусиль для повалення режиму та окупації частин країни, як вони це зробили з Україною, вважає Кофман.

Через це Білорусі не так легко співпрацювати з Росією, при цьому зберігаючи обличчя перед Заходом, мовиться у статті.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко дратує Москву тим, що він то відмовив у будівництві російської військової повітряної бази і заявив про те, що не дозволить Росії залишати свої війська після завершення військових навчань «Захід-2017». «Білорусь грає на два боки, Москва про це знає», – зауважив Кофман виданню.