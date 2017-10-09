Україна – ключовий чинник покращення відносин США і Росії (світова преса)

Американський часопис The Washington Post пише про заяви нового посла США в Росії, які стосуються України. Каталонське періодичне видання La Vanguardia торкається питання декомунізації в Україні. Французький суспільно-політичний тижневик Le Point повідомляє про відмову України здійснити екстрадицію австрійського чемпіона-дзюдоїста.

Американський часопис The Washington Post публікує статтю «Посол у Росії каже, що Україна є ключовим чинником для покращення відносин». Видання повідомляє про заяву нового посла США в Росії про те, що завдання відновлення суверенітету України та приведення Північної Кореї до столу переговорів будуть головними у його роботі з поліпшення американо-російських відносин. Колишній губернатор штату Юта Джон Гантсман зазначив, що довіра до Росії у США перебуває на низькому рівні, тоді як багато американців вважають, що Москва бажає підірвати американську демократію на тлі розслідування причетності Росії до втручання у президентські вибори у Сполучених Штатах. Газета вказує, що Гантсман перебирає на себе посаду посла у Росії у доволі напружений час у відносинах США з цієї державою. Новий посол каже, що хоче покращити відносини, проте першим кроком на цьому шляху має стати повернення українського контролю над своїми міжнародно визнаними кордонами.

«Це питання турбує не лише Сполучені Штати, а також і Європу, Канаду та буквально кожну розвинуту країну світу», – заявив новий посол США у Росії Джон Гантсман.

The Washington Post пише, що Джон Гантсман отримав підтвердження переходу на посаду посла у Росії минулого тижня, зустрівшись з президентом США Дональдом Трампом. Видання нагадує, що Гантсман вже обіймав посаду посла раніше, представляючи інтереси США у Сінгапурі за часів правління президента Джорджа Буша, а також працюючи послом у Китаї за президента Барака Обами. Гантсман разом із тим висувався на посаду президента США від Республіканської партії 2012 року. Часопис додає, що тоді як президент США Дональд Трамп вважає причетність Росії до втручання у президентські вибори у США нісенітницею, сам Джон Гантсман заявив, що не має жодних сумнівів у причетності Москви до цієї справи. Загалом, як підсумовує столичне видання США, стосунки Трампа з Гантсманом є доволі неоднозначними, бо ж підтримавши висунення кандидатури Трампа на президентських виборах від Республіканської партії, Гантсман закликав Трампа знятися з президентських перегонів, коли стали відомими його «непристойні коментарі щодо жінок».

«Посол у Росії каже, що Україна є ключовим чинником для покращення відносин»



Найбільше періодичне видання іспанського регіону Каталонія La Vanguardia містить статтю «Україна витирає всі згадки щодо радянського минулого зі своїх вулиць». Часопис пише, що – згідно з процесом декомунізації – в Україні були перейменовані тисячі вулиць, населених пунктів, а також зняті з постаментів тисячі монументів ватажкам комуністичного руху – на зразок Леніна. Каталонська газета зазначає, що майже 100 років по тому, як більшовицька революція призвела до встановлення комуністичного правління, українська влада змінила назви понад 52 тисяч вулиць, 57 населених пунктів, які стосувалися цього історичного періоду. На додаток, за останні 3 роки було усунуто 2500 пам’ятників, які славили лідерів радянської доби, включно з 1300 монументами Володимиру Леніну. Все це, як пише каталонський часопис, стало частиною процесу викарбовування нової національної тотожності України.

«Ці кроки допомогли Україні не лише позбутися символів тоталітарного комуністичного режиму, але й в ідеологічному плані дистанціюватися від Росії і вести ефективну боротьбу з російською пропагандою у нинішньому контексті конфлікту в східній Україні», – заявив український історик з Українського інституту національної пам’яті Богдан Короленко.

La Vanguardia додає, що, на думку українського історика, в Україні ще й досі існує частина населення, чий менталітет і надалі прив’язаний до радянського минулого, і Росія, власне, розраховує на цей прошарок, аби мати когось на своєму боці, здійснюючи агресію на сході України.

«Крим і певні частини Донеччини та Луганщини окуповані терористами, які не визнають суверенітету України як незалежної держави. І саме цей «радянський» менталітет відіграв свою роль у розпалюванні конфлікту у східній Україні», – вважає історик Богдан Короленко

«Україна витирає всі згадки щодо радянського минулого зі своїх вулиць»

Французький суспільно-політичний тижневик Le Point повідомляє, що Україна відмовилась видати Австрії колишнього чемпіона з дзюдо Петера Зайзенбахера, відхиливши запит офіційного Відня здійснити екстрадицію екс-чемпіона Олімпійських ігор, якого розшукують в Австрії за звинуваченнями у статевому розбещенні неповнолітніх у Відні. Французьке видання додає, що австрійського дзюдоїста заарештували у серпні цього року в Києві. Проте українська влада лише наказала золотому призерові Олімпійських ігор 1984 та 1988 років, 57-річному Петерові Зайзенбахеру залишити країну до 12 жовтня.

Le Point пише, що арешт Зайзенбахера у Києві в серпні здійснили на запит австрійської судової влади. Втім, як пише французький тижневик, згідно з українським законодавством, крайній термін утримання Зайзенбахера під вартою вибіг, що призвело до звільнення австрійського громадянина. Загалом колишнього австрійського чемпіона-олімпійця звинувачують у статевому розбещенні двох дівчат, яких він тренував у Відні наприкінці 1990-х на початку 2000-х років. Згідно з матеріалами австрійських слідчих органів, одній із жертв Зайзенбахера було 11 років, і статева наруга тривала протягом трьох років. На додаток, австрійського дзюдоїста ще й звинувачують у статевому розбещенні третьої дитини. Петер Зайзенбахер, як завершує французький тижневик, завжди відмовлявся надавати будь-які коментарі у справі звинувачень проти нього. Зрештою, у грудні минулого року він не з’явився на судові слухання у Відні, і тоді ж таки був виданий міжнародний ордер на його арешт.

«Україна відмовилась видати колишнього австрійського чемпіона-дзюдоїста»