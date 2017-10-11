Екс-президент Австрії підтримав Земана щодо необхідності скасування санкцій

Колишній президент Австрії Гайнц Фішер підтримав позицію президента Чехії Мілоша Земана щодо необхідності скасування санкцій проти Росії. Відповідаючи на питання Радіо Свобода, чи він як колишній президент Австрії, яка пережила анексію, підтримує позицію президента Земана, Ганйц Фішер зауважив, що не знайомий з точною цитатою і планує розпитати про це у Земана під час зустрічі у Страсбурзі. Але у питанні санкцій, Фішер вважає, що від них потрібно «відійти», бо вони заважають торгівлі.

Якщо можна відійти від санкцій якимось іншим чином, щоб не здавалося, ніби ми змінили нашу позицію, це буде краще

«Я думаю, санкції можуть бути необхідні у певних ситуаціях, але вони не можуть бути метою самі по собі. І якщо можна відійти від санкцій якимось іншим чином, щоб не здавалося, ніби ми змінили нашу позицію, це буде краще. Буде краще, якщо ми зможемо організувати нашу економічну співпрацю без санкцій. Тому що санкції це є протилежністю до того, чого ми хочемо – розважливої, чесної і безперешкодної торгівлі між країнами», – сказав колишній президент Австрії Гайнц Фішер, після свого виступу у Празі 10 жовтня на «Форумі 2000».

Гайнц Фішер, який двічі обирався на посаду президента Австрії, і до липня минулого року очолював австрійську державу, додав, що скасування санкцій не означало б те, що Європа погоджується з анексією Криму.

Європа повинна критикувати анексію Криму Росією

«Я думаю, що Європа повинна критикувати анексію Криму Росією. Ми не можемо прийняти це як «доконаний факт» fait accopmli, і сказати: «Це, звичайно, негарно, але ми можемо легко з цим жити». Я також це критикував у своїй промові, між іншим, також у Страсбурзі у присутності російської делегації під час пленарного засідання», – заявив Гайнц Фішер, після свого виступу на «Форумі 2000».

Конференція «Форуму 2000», де зустрічаються відомі політики, учені, державні і громадські діячі світу, була створена за ініціативи першого президента Чехії Вацлава Гавела з метою «підтримувати демократичні цінності і повагу до прав людини, розвиток громадянського суспільства, зміцнення релігійної, культурної і етнічної толерантності».

У середу Гайнц Фішер зустрівся з Мілошем Земаном у Страсбурзі, де проходить сесія ПАРЄ.



Фішер, який залишається найпопулярнішим австрійським політиком, послідовно виступає за скасування санкцій щодо Росії за умови, що вона дотримається Мінських угод. (Питання Криму не є частиною Мінських угод).

10 жовтня президент Чехії Мілош Земан, виступаючи на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, назвав анексію Криму Росією доконаним фактом і припустив можливість «певної компенсації» за анексований Росією український Крим «у фінансовій формі» чи «нафтою або газом». Він також вкотре виступив проти чинних санкцій ЄС щодо Росії через її агресію проти України, назвавши їх «неефективними». Земан вказав, що висловлює особисту позицію.

Заява Земана викликала обурення Києва. А прем’єр-міністр Чехії Богуслав Соботка заявив, що виступ президента країни Мілоша Земана суперечить зовнішній політиці країни і був виголошений без узгодження з урядом.