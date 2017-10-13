Уявний успіх Путіна: скільки людей «Князь Владимир» перевіз до Криму

Російський лайнер «Князь Владимир» завершує навігацію у 2017 році. Послугами судна, запущеного між російським Сочі та окупованим Росією українським Севастополем за ініціативою російського президента Володимира Путіна, за чотири місяці скористалися трохи більше ніж п'ять тисяч пасажирів. Організатори єдиного морського туру до Криму з сусідньої Росії називають підсумки навігації успішними, хоча й зізнаються, що теплохід ходив напівпорожнім. Не допомогли заповнити його навіть дешеві, порівняно з іншими турами, квитки.

Маршрут лайнера «Князь Владимир» ‒ Сочі ‒ Новоросійськ ‒ Ялта ‒ Севастополь ‒ Сочі ‒ пролягає через закриті українською владою кримські порти. У завершальний круїз в межах навігації цього року судно вийшло 8 жовтня. До цього часу теплохід перевіз понад п'ять тисяч пасажирів, повідомляють у російській компанії ТОВ «Чорноморські круїзи», яка організовує рейси судна до Криму. П'ятитисячного пасажира зустрічали на борту 9 жовтня.

За «Владимира» ‒ люкс та вечеря

Ювілейним пасажиром «Князя Владимира» виявився росіянин Євген Гужва із Санкт-Петербурга. Його разом із дружиною Оленою вшановували на борту й пригощали коштом круїзної компанії. Як передають слова Гужви російські ЗМІ, вони з дружиною вперше вирушили в круїз Чорним морем, а раніше віддавали перевагу закордонним турам Скандинавією. За вибір туру на судні «Князь Владимир» подружжя отримало в подарунок каюту класу люкс і подарунковий сертифікат на вечерю в ресторані теплохода.

В останній цього року рейс вирушили 160 пасажирів, повідомляють у ТОВ «Чорноморські круїзи».

Успішна навігація?

За період навігації, за повідомленнями компанії, лайнер «Князь Владимир» здійснив 18 рейсів із середньою завантаженістю судна ‒ 50%. Проте організатори називають підсумки 2017 року успішними.

«В цілому навігація 2017 року відбулась успішно. Тепер можна сказати, що ми перевезли понад 5 тисяч пасажирів. Ми проводимо постійний моніторинг оцінок послуги клієнтами. І намагаємося враховувати всі побажання. На наступну навігацію 2018 року в нас великі плани й безліч позитивних змін», ‒ сказав гендиректор ТОВ «Чорноморські круїзи» Максим Кондратенко.

Наскільки успішною була навігація для «Князя Владимира» ‒ можна порахувати самостійно. Раніше повідомлялося, що оптимальна місткість теплохода становить близько 650 осіб, ще 200 ‒ додаткові місця. Тобто лайнер здатний перевозити 850 осіб.

Середня завантаженість судна, як каже Кондратенко, становила 50%. Тобто в середньому кожен рейс мав налічувати 425 осіб. З огляду на те, що теплохід, за словами його власників, ходив напівпорожнім, за 18 рейсів він мав перевезти 7,6 тисячі пасажирів, а не «понад 5 тисяч», як повідомляють у ТОВ «Чорноморські круїзи». Такі підрахунки свідчать, що насправді завантаження було ще нижчим.

У «Чорноморських круїзах» визнають, що максимальна кількість пасажирів спостерігалася тільки під час першого рейсу лайнера ‒ у червні. Тоді на борту було трохи більше ніж 300 пасажирів.

У завершальний цього року рейс в подорож вирушили 160 пасажирів. Максим Кондратенко пов'язує це з тим, що на маршруті не буде підсаджування пасажирів.

Збитковий маршрут

Лайнер «Князь Владимир» ‒ єдине в Росії судно з маршрутом на територію анексованого півострова. Його запустили з ініціативи російського президента Володимира Путіна. Очільник Росії підтримав ідею російського кінорежисера Станіслава Говорухіна, яку той озвучив у жовтні 2016 року.

У перший рейс із Сочі «Князь Владимир» вирушив 11 червня. Перед цим, під час пробного рейсу, його освятили та благословили священики Єкатеринодарської та Кубанської єпархій РПЦ.

Але тоді компанія-перевізник не змогла продати й половини квитків. Окрім того, в першому ж рейсі у судна виникли технічні проблеми.

Про те, що у лайнера можуть бути проблеми з пасажиропотоком, раніше попереджали в Міністерстві транспорту Росії. І справа не стільки в нинішньому статусі півострова, скільки в збитковості маршруту Сочі-Севастополь. З цієї причини на ньому немає комерційних проектів.

Заступник міністра транспорту Росії Віктор Олерський повідомляв, що у 2014 році відомство вже запускало такі рейси для швидкісних суден, але досвід виявився невдалим. «Для економії коштів на цей маршрут мало вийти судно місткістю на 500 пасажирів, яке здійснюватиме круїзи з кінця квітня до початку жовтня. В цьому випадку збитки з урахуванням лізингу лайнера складуть 200 мільйонів за підсумками фінансового року», ‒ пояснював Олерський.

За його прогнозами, круїз із Сочі до Криму почне приносити прибуток, якщо збільшиться експлуатаційний період, а завантаження судна перевищуватиме 750 осіб. Ці цифри чиновник наводив відразу ж після того, як Путін доручив забезпечити рух круїзного лайнера в напрямку Криму. Але «Князь Владимир» все ж таки вийшов на маршрут.

Цей експеримент оплачується з російського бюджету. ТОВ «Чорноморські круїзи» належить федеральному державному унітарному підприємству «Росморпорт».

Бюджетними дотаціями покриваються, зокрема, збитки від дешевих квитків на лайнер. Їх вартість у різний період варіюється від 25 тисяч до 65 тисяч рублів.

«Такі ціни не є конкурентними, якщо порівнювати з будь-яким європейським круїзом. Окрім того, лайнер «Князь Владимир» значно поступається їм за рівнем комфорту», ‒ зазначала раніше в коментарі Крим.Реалії директор компанії «Експрес-вояж» Лариса Слободян.

Наступного року організатори круїзу обіцяють «позитивні зміни». Навігація 2018 року стартує в травні. До цього часу лайнер «Князь Владимир» перебуватиме в Сочинському морському порту.

Оригінал публікації – на сайті Крим.Реалії