Корисність ПАРЄ є мінімальною – Олещук

Резолюція ПАРЄ ще не передбачає повернення Росії до сесійної зали, пояснюють дипломати. Втім, на думку політолога Петра Олещука, вплив Парламентської асамблеї переоцінений, а Росія, можливо, незабаром взагалі звідти вийде. З іншого боку, постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба закликає не нехтувати значенням позицій України в сесійній залі.

Політолог Петро Олещук наголошує – ухвалення резолюції ще не означає повернення Росії до Парламентської асамблеї ради Європи, але навіть якби означав, цей факт не варто переоцінювати.

Корисність даного органу є мінімальною, він може лише обмежуватися відповідними деклараціями

«Загалом, корисність даного органу є мінімальною, тому що він, за великим рахунком, може лише обмежуватися відповідними деклараціями та заявами і не більше», – міркує він. Крім того, за словами Олещука, Росія може взагалі вийти з ПАРЄ.

Низка російських аналітиків прогнозує, що Росія може ставити питання про вихід із ПАРЄ, аби закріпити вихід з юрисдикції Європейського суду

«Низка російських аналітиків прогнозує, що Росія після переобрання на черговий термін президента Путіна цілком може ставити питання про вихід із ПАРЄ та низки інших інституцій для того, аби закріпити вихід з юрисдикції Європейського суду з питань прав людини», – розповів він в ефірі «Ранкової Свободи».

Політолог нагадує, що ПАРЄ фактично не має формального стосунку до інших інституцій Ради Європи, пов’язаних із Євросоюзом чи НАТО. Присутність у ній та інших установах такого рівня груп, прихильних до Росії, не є для Олещука новиною.

Особливих підстав казати про миттєву зміну політики ключових європейських гравців на даний момент немає

«Питання в іншому, що – в принципі – особливих підстав казати про миттєву зміну політики ключових європейських гравців, ключових країн ЄС на даний момент немає. Ми не можемо говорити, що політика Німеччини, Франції зазнає якихось рішучих змін. А вони є базовими і ключовими для Європи загалом», – переконаний він.

Експерт висловлює подив лише з приводу того, як пасивно європейці реагують на дії Росії, котра, користуючись європейською політикою плюралізму та толерантності, підтримує маргінальні політичні сили.

Навіть якщо російська делегація повернеться, вона не зможе уникнути незручних для себе питань. Для України виникнуть можливості притягати росіян до відповіді

Зі свого боку директор Центру дослідження міжнародних відносин Микола Капітоненко впевнений: резолюція дійсно відкриває шлях до повернення російської делегації до ПАРЄ на початку наступного року. За словами експерта, це буде дипломатичною поразкою України, однак також стане шансом для українців поставити росіянам питання щодо окупації українських територій.

«Навіть якщо російська делегація повернеться, вона не зможе уникнути в своїй роботі в Парламентській асамблеї різних незручних для себе питань. Тобто для України виникнуть разом із дипломатичною, іміджевою поразкою можливості притягати росіян до відповіді на ці всі питання, які ми хочемо поставити, про порушення прав людини, про окупацію територій українських, про ситуацію на Донбасі і тому подібне», – припускає експерт.

Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба переконаний, що заяви Росії про вихід з ПАРЄ – маніпуляція, і насправді Кремль намагається поновити свою присутність за будь-яку ціну.

Вони хочуть повернутись до ПАРЄ «хоч тушкою, хоч статуеткою», тому шукатимуть нові можливості

«Перед Росією завдання стоїть саме таке: вони хочуть повернутись до ПАРЄ «хоч тушкою, хоч статуеткою», тому, звісно, зараз вони шукатимуть нові можливості і можливі інші сюрпризи, несподівані кроки з їхнього боку. Тому бій продовжується, він триватиме, його результат ми побачимо в січні 2018 року», – каже дипломат.

На відміну від Петра Олещука, Кулеба переконаний, що ПАРЄ має велике значення як для Росії, так і для України. Причому цінність Асамблеї для українців полягає саме в тому, що досі цей орган захищав принципи Ради Європи та міжнародного права, але якщо російська делегація повернеться до сесійної зали до виконання Росією резолюцій ПАРЄ, це означатиме повну дискредитацію Асамблеї.

Вперше санкції проти Росії в ПАРЄ були застосовані в 2014 році, і щороку є спроба повернути росіян

«Вперше санкції проти Росії в ПАРЄ були застосовані в 2014 році, і з тих пір щороку є спроба повернути росіян. Кожного року нам вдавалося заблокувати ці зусилля, безпосередньо впливаючи на процеси в Парламентській Асамблеї», – згадує він. Однак Росія не полишає намагань переконати ПАРЄ.

Росія завдала удару нижче пояса Раді Європи та відмовилася сплачувати більшу частину свого внеску до бюджету організації

«Росія завдала удару нижче пояса Раді Європи та відмовилася сплачувати більшу частину свого внеску до бюджету організації. Більше того, вона погрожує, що, якщо Рада Європи обере наступного року нового комісара з прав людини без участі парламентської делегації Росії, то Росія не визнаватиме мандата цього комісара», – описує Кулеба заходи, до яких вдається Москва, щоб змусити європейських дипломатів поновити своє членство.

Народна депутатка від «Блоку Петра Порошенка» Світлана Заліщук звертає увагу на те, що ПАРЄ – політизований майданчик.

Там присутні як більшість, так і опозиція – соціалісти, проросійські партії, радикальні партії

«Там присутні делегації з 46 країн, з яких присутні як більшість, так і опозиція – соціалісти, проросійські партії, радикальні партії, яких більшає в Європі», – констатує вона. При цьому робота Асамблеї, за оцінкою Заліщук, відбувається на тлі звикання європейської спільноти до проблем України.



При цьому депутатка високо оцінює роботу української делегації, яка просуває українську позицію в Асамблеї.

«Вони протистоять сотням інших депутатів, в яких теж є свій порядок денний. Конфлікт із Педро Аґрамунтом показав, що і не без грошових певних інтересів», – припускає вона. На думку Заліщук, не можна скидати з рахунків можливий фактор корумпованості європейських чиновників:

Немає святих країн, чи святих урядів, чи святих політиків. Є механізми контролю

«Немає жодних святих країн, чи святих урядів, чи святих політиків. Є механізми контролю і моніторингу, і там, де вони діють, вдається запобігти максимально. ПАРЄ показала, що і там є свої проблеми», – визнає депутатка.

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