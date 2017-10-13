Третє місце в експорті України – це не межа розвитку ІТ-індустрії – експерти

Третє місце в експорті України – це не межа розвитку ІТ-індустрії, запевняють фахівці. За словами ІТ-спеціаліста Олександра Кубракова, українська ІТ-галузь може зрости до 5-6 мільярдів доларів до 2020 року. Експерти сходяться на тому, що секрет успіху українських програмістів і не тільки – в якісній освіті та спрощеному оподаткуванні.

Експорт інформаційних та комп’ютерних технологій з України з початку року зріс на 18,3%. Порівняно із 2016 – це на 1,2 мільярда доларів більше. Водночас підвищився і об’єм податків (32,9%; 3,69 мільйона гривень). Експерти пояснюють таке зростання спрощенням процедури експорту послуг, у результаті чого кількість працівників у 50 найпрестижніших ІТ-компаніях України збільшилася на 7%.

Керівник ІТ-сектору Офісу ефективного регулювання Олександр Кубраков пояснює стрімкий розвиток галузі тим, що вона на 99% працює на експорт, тобто працівники цієї індустрії не залежать від економічних коливань всередині країни. Кубраков розповів в ефірі «Ранкової Свободи», що ІТ-галузь в Україні існує вже 20 років і українські спеціалісти вже здобули певну репутацію на світовому ринку.

Тут беруться за найскладніші проекти, які виконують вчасно, причому співвідношення ціна/якість прийнятне

«Всі знають, що тут беруться за найскладніші проекти, які виконують вчасно, причому співвідношення ціна/якість прийнятне і всіх влаштовує. Думаю, українські компанії будуть розвиватися і відвойовувати свою долю ринку», –впевнений він.

Зараз, за даними фахівця, експорт української програмної індустрії склав 3,2 мільярда доларів.

При гарантуванні, що умови ведення бізнесу не будуть змінюватись, галузь може зрости до 5-6 мільярдів

«При гарантуванні з боку держави, що умови ведення бізнесу не будуть змінюватись, за певними оцінками, галузь може зрости до 5-6 мільярдів доларів у 2020 році», – прогнозує Кубраков.

Фахівець із вузької галузі ІТ – інформаційної безпеки – Костянтин Корсун вважає, що високий попит на послуги українських спеціалістів спричинений високим рівнем освіти і низькою собівартістю, зокрема дешевим інтернетом.

Експерт додав, що у межах українського ринку послуг ІТ-галузь розвиватиметься і надалі, але має сумніви щодо міжнародного просування українського продукту.

Якщо брати світовий ринок ІТ, важко сказати, бо є багато інших країн з високим потенціалом

«Якщо брати питому вагу в загальному експорті країни, то, я думаю, варто чекати ще більшого зростання експорту. Але якщо брати світовий ринок ІТ, важко сказати, бо є багато інших країн з високим потенціалом», – міркує він.

Кіоски самообслуговування в McDonalds, які є по всьому світу зроблені в Україні, від ідеї до реалізації

Олександр Кубраков натомість переконує, що українські ІТ-фахівці цілком здатні конкурувати із закордонними спеціалістами, і наводить конкретні приклади їхньої співпраці зі світовими компаніями: «Кіоски самообслуговування в McDonalds, які є по всьому світу… вони зроблені в Україні компанією Global Logic – повністю, від ідеї до реалізації», – каже він.

Близько 80 виробників автомобілів розробляють софт для навігаційних систем в Україні

Також згадує компанію EPAM, яка розробила білінгову систему для рітейлінгової компанії в Канаді та автомобільну галузь: «Близько 80 виробників автомобілів розробляють софт для своїх автомобілів, для навігаційних систем в Україні. Є 3-4 компанії українські, які на цьому спеціалізуються».

Секрет успіху – в освіті

Голова «ЕРАМ Україна» Юрій Антонюк передбачає, що зростання ІТ-галузі цього року може скласти 15-20%. При цьому зауважує: всупереч судженню про дешеву робочу силу в Україні – ціни на послуги українських компаній порівнювані із середніми по Центральній Європі. Але українські інженери та програмісти дійсно отримують вищий прибуток за рахунок низьких податків.

Тенденція розвитку буде поширюватись, індустрія в найближчому майбутньому перейде за 20%

«Думаю, що ця тенденція (розвитку – ред.) буде поширюватись, індустрія в найближчому майбутньому перейде за 20%, і ми будемо намагатися вийти на рівень діапазону 20-30% наступні декілька років, щоб показати, що в нас в Україні є індустрії, які можуть активно розвиватися та мають вплив на економіку», – запевняє він.

За оцінками Антонюка, розвитку сприяє спрощення законодавства – наприклад, закон про спрощення експорту ІТ-послуг, підписаний президентом майже рік тому.

Компанії більш ефективно можуть маневрувати своїми експортними доходами, можуть інвестувати трохи краще

«Це призвело до того, що компанії більш ефективно можуть маневрувати своїми експортними доходами, можуть інвестувати трохи краще, тому що набагато полегшились умови, які НБУ та інші регулятивні органи висувають до компаній, які ввозять експортну виручку в Україну», – пояснює він.

До переваг України на світовому ринку Антонюк відносить велику кількість населення, а отже – високий потенціал для підготовки кваліфікованих кадрів. Крім того, називає й якісну технічну освіту в Україні, яку для ІТ вважає ключовим фактором.

Кожен рік ми навчаємо декілька тисяч молодих спеціалістів і беремо на роботу близько половини з них

«Кожен рік ми додатково навчаємо разом із провідними вишами декілька тисяч молодих спеціалістів і беремо на роботу близько половини з них. Мова йде про сотні, близько тисячі молодих спеціалістів», – розповів представник EPAM.

Люди бачать, що їхні друзі, які ще півроку тому шукали роботу, зараз живуть в іншому світі

Інвестор Андрій Колодюк запевняє, що саме ця сфера останнім часом отримує дуже багато інвестицій. І українці зрозуміли, що це прибутково: «Будь-яка професія сьогодні пов’язана з інформаційними технологіями. Тому люди розуміють, що сьогодні це прибутково. Вони бачать, що їхні друзі, які ще півроку тому шукали роботу, зараз живуть в іншому світі. Це надихає багатьох людей навчитися цьому і йти працювати в ІТ-компанії».

Відкритих вакансій в українських компаніях сотні. Тому перевиробництва не станеться

Високу роль освіти в розвитку української ІТ-галузі визнає і Олександр Курбаков. Водночас запевняє, що перенасичення ринку кадрами поки що не очікується: «Якщо ви подивитесь на кількість відкритих вакансій в українських компаніях, ви побачите, що їх там сотні. Тому перевиробництва не станеться».

Про це свідчать і наведені ним цифри щодо працевлаштування: за словами Кубракова, 70-80% випускників з 12 найбільш відомих технічних ВНЗ України знаходять роботу в ІТ-індустрії.

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