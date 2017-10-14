У Ханти-Мансійському автономному окрузі, найбагатшому за покладами нафти регіоні Росії, є місто Нягань. Багато жителів, які будували його, – нинішні і колишні геологи, нафтовики і будівельники, – вже понад тридцять років живуть у вагончиках і бочках, в які як у тимчасове житло людей заселяли у 1980-х роках, коли ті з’їжджалися на північ на заробітки. Але у підсумку у вагонах-містечках підростає вже третє покоління няганців, яких влада ніяк не може переселити в людські умови. (Вадим Кондаков, відео «Настоящее время» – спільного проекту Радіо Свобода і «Голосу Америки»)