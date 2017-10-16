Австрійці віддали голоси за правих і готуються мати наймолодшого у світі керівника країни

31-річний керівник австрійської Народної партії Себастіан Курц готується стати наступним канцлером Австрії та одним з наймолодших державних лідерів у світі.

Народна партія під обіцянками жорсткішої політики щодо імміграції набрала найбільше голосів (понад 31%) на виборах у неділю, але, не маючи переважної більшості у парламенті, буде змушена шукати партнерів для коаліційного уряду.

Європейські коментатори вважають, що у Відні сформується уряд консервативно-націоналістичного спрямування.

Остаточні підрахунки голосів завершать у понеділок, але найочевиднішим партнером Народної партії вже називають антиіммігрантську Партію свободи або Соціал-демократичну партію.

Партія свободи висловлювалася за покращення взаємин з Москвою, і її нова виборча програма непрямо закликає скасувати санкцій ЄС щодо Росії, запроваджені після захоплення Криму та початку війни на сході України.

Себастіан Курц в 27-річному віці став міністром закордонних справ і здобув популярність в країні завдяки його вимогам закрити «балканський міграційний маршрут» з Греції через Австрію на захід Європи.

Курц схвально відгукувався про рішення прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана спорудити стіну на кордоні з Сербією та Хорватією, щоб перекрити потік біженців та мігрантів.

Він також нещодавно запровадив заборону носити в Австрії паранджу/бурку – жіночі головні убори, що закривають обличчя.

Під час виборчої кампанії Народна партія наголошувала на тому, що соціальна допомога іммігрантам буде скорочена, і що чужинці повинні докладати зусиль для інтегрування в австрійське суспільство.