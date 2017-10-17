(Друкуємо мовою оригіналу)

Когда выпадает снег, дети здесь перестают учиться, скорая помощь – приезжать на вызовы, а в магазин не завозят хлеб. В Украине полно населенных пунктов с непригодными для жизни условиями. Не один десяток таких и в зоне АТО. Один из них – поселок Нырково. По меркам Попаснянского района Луганской области, в состав которого он входит, населенный пункт находится достаточно далеко от линии разграничения – в 26 километрах. Но от многочисленных проблем это его не спасает.

Проживают в Нырково всего 178 человек – из них 18 детей и полторы сотни пенсионеров. Люди привыкли называть себя «забытыми».

«В поселке все сильно подорожало. Пенсии хватит только в Попасную съездить. Двести пятьдесят гривен – немалые деньги для пенсионера», – жалуются местные жители.

От эвакуации до расширения штата

В поселке – всего два небольших магазина. Хлеб подвозят три раза в неделю. Однако с наступлением зимы, говорят люди, о нём можно будет забыть.

«Хлеб в поселок возить не будут, как только дорогу заметет – сюда вообще никто не проедет, не пройдет», – говорят местные.

Как у нас заметает дорогу – дети месяцами не учатся

Школы в Нырково нет, поэтому детей каждый день отвозят в соседнюю Врубовку. Когда снег заметает дороги, школьников отправляют на своеобразные «каникулы», которые могут длиться неделями и даже месяцами, рассказывает Валентина Терновая: «Приходит школьный автобус, но он постоянно ломается. Как у нас заметает дорогу, он не приходит – дети месяцами не учатся».

Скорую здесь можно ждать по сорок минут. А можно и вовсе не дождаться

Согласно принятому в Украине нормативу, карета скорой помощи должна приезжать за 10 минут в городе и за 20 в пределах района.

В Нырково зимой «скорая» может вовсе не приехать, говорят люди.

Когда позаметает, скорые не едут

«Когда позаметает, скорые не едут. – рассказывает Валентина. – У нас Мишка умер на нашей улице – неделю в летней кухне труп лежал. Неделю не могли похоронить. В Комышеваху сколько звонили. Та пригоните хоть трактор, прочистить дорогу, до кладбища хоть доехать».

«Последняя надежда на вагончик»

В поселке есть фельдшерский пункт. Правда, работает в нем всего один человек – санитарка. Поэтому людям приходится ездить в Попасную – это ближайший город, в котором есть и больница, и аптека. Ходит туда дизель, или «вагончик» как его называют местные жители.

«На Сватово идет дизель, мы подъезжаем в Комышеваху. А с Комышевахи уже по путям идем пешком. Он едет из Попасной в Северск. Там хоть час времени, но мы можем и в магазин сходить, купить то, что нам нужно. Хотя бы его не отменили. Пусть один вагончик, черт с ним».

***

Но сейчас у людей есть задача посложнее – запастись углем. Вот только как? Вопрос, который волнует всех. Ведь привозят его в поселок исключительно частники, и то редко, рассказывает Людмила. Говорит, суммы, которые просят, пенсионеру не по карману: «Нам бы угля и дров. Хотя бы за деньги. А что ж это такое! Смс пришла, 5600 за тонну, а я получаю пенсию 1485, и как я его оплачу?».

В поселке уйма проблем и помимо дорог, угля и медицины. Иногда здесь месяцами нет света и воды. Но даже в таких условиях люди умудряются устраивать себе праздники. Например, совсем недавно в Нырково прошел праздник «хорошего настроения». Но запаса хорошего настроения хватило ненадолго – проблемы все еще побеждают.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)