Дерипаска не зміг заперечити в суді США новину про свої зв’язки з Манафортом

Федеральний суддя відхилив справу щодо наклепу проти Associated Press з боку Дерипаски, пов’язаного з Путіним російського мільярдера.

«Дерипаска отримав «сильного ляпасу» від американського судді в його провальній спробі судити АР через наклеп у публікації про Манафорта», – прокоментував рішення відхилити позов активіст з прав людини Білл Браудер.

Алюмінієвий магнат Олег Дерипаска оскаржив статтю АР, яка наголошувала на його ділових зв’язках з колишнім головою виборчої кампанії Трампа – Полом Манафортом та ролі в просуванні інтересів Росії за кордоном. Публікація базувалась на інтерв’ю осіб, поінформованих про виплати Манафорту, а також ділових записах, враховуючи стратегічні меморандуми та міжнародні грошові перекази на мільйони доларів.

У публікації АР йшлося про те, як Манафорт за десять років до того, як він приєднався до кампанії Трампа, запропонував Дерипасці конфіденційну бізнес-стратегію задля підтримки російських політичних партій, а також для впливу на політику, бізнес та новини всередині Сполучених Штатів, Європи та республік колишнього Радянського Союзу на користь уряду Росії.

У поясненні свого рішення відхилити позов, суддя Еллен Гувель заявила, що Дерипаска вибрав з контексту заяви, які він неправомірно вважав брехливими, однак не оскаржив жодного факту по суті.

Суддя також зазначила, що Дерипаска не зміг продемонструвати злого умислу або недбальства в публікації історії. Він лише поскаржився, що публікація не включила ключову інформацію.

«Цього недостатньо для доведення злого наміру», – відзначає Гувель.

Суддя погодилася з характеристикою Дерипаски як «обмеженої публічної особи», чиї статки та зв’язки з російським урядом більше ніж десять років привертають уваги преси. «Для Дерипаски висвітлення в новинах його ролі як російського олігарха і однієї з найближчих довірених осіб Путіна не є чимось новим», – йдеться у висновку судді, повідомляє видання Politico.

Суд відкинув справу без можливості її поновлення.