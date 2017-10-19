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На неподконтрольной части Донецкой области резко упала скорость доступа в интернет. Настолько, что даже общаться в соцсетях стало невозможно, о скачивании каких-либо файлов и речи нет, рассказывают жители Донецка. Украинские эксперты по IT-безопасности связывают это с тем, что отечественные операторы по требованию спецслужб ограничивают подачу интернета на неподконтрольную часть Украины.

Дончанин Антон на несколько дней выехал на подконтрольную часть Украины и не смог связаться с друзьями по интернету.

«Друзья говорят, что значительно ухудшился интернет, они не могут войти в соцсети, ни посмотреть видео. А о скачивании файлов и речи нет. Странно, что это произошло резко, а не постепенно», – рассказал Антон

«Министр связи» группировки «ДНР» Виктор Яценко заявил, что это частные случаи и касаются операторов, до сих пор использующих украинские каналы связи.

Но эксперт по IT-безопасности Михаил Кольцов считает, что других каналов, кроме украинских, на территории АТО нет. На самом деле через украинских операторов идет транзит интернета из России.

Российский интернет в «ДНР» скоро не протянуть – Михаил Кольцов

19 сентября в СБУ заявили, что «российские спецслужбы активно используют интернет для проведения специальных информационных операций против нашего государства (Украины – ред.), в том числе с использованием своих «марионеток» в ОРДЛО». После такого заявления украинские операторы начали отключать оптоволоконный интернет, трафик сразу упал.

Сейчас интернет упал, потому что операторы с украинской стороны: «Укртелеком», «Киевстар», МТС, начали обрезать каналы. Скорее всего, сейчас в «ДНР» попробуют наладить канал с Россией, но это им вряд ли удастся

«Сейчас интернет упал, потому что операторы с украинской стороны: «Укртелеком», «Киевстар», МТС, начали обрезать каналы. Скорее всего, сейчас в «ДНР» попробуют наладить канал с Россией, но это им вряд ли удастся. Потому что для этого пришлось бы вести отдельную линию. Сейчас интернет, который там, будет мобильный», – считает Михаил Кольцов.

Мобильный интернет не даст хорошей скорости, а ближайший хаб – так называется телекоммуникационный узел, откуда можно тянуть оптоволоконный кабель для проводного интернета, находится под Ростовом, говорит он.

Украина должна беречь средства доставки информации гражданам – Эллина Шнурко-Табакова

Украина не должна была обрезать интернет в зоне АТО, считает глава правления Ассоциации информационных технологий Украины Эллина Шнурко-Табакова. Это был один из немногих источников правдивой информации для местного населения. Хотя на неподконтрольной территории российские спецслужбы уже начали контролировать информационное поле в интернете.

На оккупированных территориях банятся доступы к наиболее объективным украинским сайтам, чтобы пресечь первоисточники к правдивой украинской информации

«В частности я знаю, что на оккупированных территориях банятся доступы к наиболее объективным украинским сайтам, чтобы пресечь первоисточники к правдивой украинской информации. Возможно, они применяют специальные алгоритмы и выталкивают наверх то, что у них запрограммировано с точки зрения «Роскомнадзора» или ФСБ. Украина должна беречь средства доставки информации гражданам, где бы они не находились», – считает Эллина Шнурко-Табакова

Отвечающие за информполитику боевики заявляют, что в ухудшении качества виноваты отдельные провайдеры, не перешедшие на «резервные каналы». На какие, не уточняют. Но утверждают, что смогут повлиять на провайдеров. Еще в начале 2017 года в «ДНР» заявляли, что полностью перешли на российский интернет.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)