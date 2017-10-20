Радіо Свобода Daily: Медреформа, депутатська недоторканність та відкладена виборча реформа

Масові акції працюють?

Верховна Рада України працювала в дуже інтенсивному режимі. Депутати ухвалили медичну реформу та направили два подібних законопроекти про скасування депутатської недоторканності на розгляд Конституційного суду. А от визначитись зі змінами до виборчої системи не вдалось. Стисло про це тут. А розгорнуто – у нашому живому блозі.

Активісти ще раз сходили на вулицю Банкову під стіни президентської адміністрації і цього разу, як запевнив депутат від «Самопомочі» Єгор Соболєв, президенту Петру Порошенку вдалось передати законопроект про антикорупційний суд.

Партія «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі вирішила продовжити акцію біля Верховної Ради і залишилась з людьми в наметовому містечку, інші учасники продовжуватимуть боротьбу «іншими методами».

Розенблат у суді

І поки депутати, відпрацювавши насичений день, пішли додому, одного з них, а саме, Борислава Розенблата, фігуранта так званої «бурштинової справи», затримали в аеропорту «Київ» під час спроби вилетіти до Німеччини. Солом’янський районний суд Києва взявся за розгляд питання продовження йому запобіжного заходу.

Януковича нема вдома

Оболонський районний суд Києва 19 жовтня мав поновити засідання у справі за обвинуваченням колишнього президента України Віктора Януковича у державній зраді. Однак державний адвокат екс-президента Максим Герасько не зміг зустрітися з ним у Ростові-на-Дону, оскільки охоронці йому сказали, що Януковича немає вдома, він кудись поїхав.

Не ProZorro: спортивний інтерес заступника міністра спорту

Із 2015 року спортивні федерації в Україні мають можливість напряму отримувати і розпоряджатися бюджетними коштами для організації та проведення спортивних заходів. Такий експеримент мав спростити життя тренерам і спортсменам: вони отримали можливість витрачати державні гроші без посередника – Міністерства молоді та спорту. Але наскільки прозоро тепер витрачаються гроші?

Ми виявили, що Федерація легкої атлетики, яку очолює заступник міністра молоді та спорту Ігор Гоцул, отримує найбільші обсяги фінансування з державного бюджету з-поміж усіх федерацій, які беруть участь в експерименті. При цьому заступник міністра неодноразово підписував доповідні для своєї ж федерації, якими дозволяв фінансувати змагання в обхід системи електронних закупівель. Хоча саме міністерство навіть окремим наказом зобов’язало її використовувати. Усе це може свідчити про конфлікт інтересів у заступника міністра Ігоря Гоцула. Тобто, про приватний інтерес у галузі, в якій він виконує службові повноваження. Дивіться розслідування програми «Схеми».

Собчак – козир Путіна?

У Росії, тим часом, активно обговорюють рішення російської журналістки Ксенії Собчак висунутися кандидатом на посаду президента Росії на виборах 2018 року. У відео, викладеному на YouTube, Ксенія Собчак запропонувала себе як кандидат «проти всіх». ​Офіційний Кремль заперечив чутки, що її висунення відбулося зі схвалення або навіть з ініціативи Кремля, а опозиційний лідер Олексій Навальний розкритикував Собчак, назвавши її «карикатурним ліберальним кандидатом». Ми ж у окремій публікації спробували розібратись: висування Собчак – це козир Путіна чи альтернативна опозиція?

Незалежності Каталонії не буде?

Збіг виділений Мадридом термін лідерові Каталонії Карлесу Пучдемону, коли він міг відмовитися від заявки про незалежність регіону. Відтак іспанський уряд скликає на 21 жовтня надзвичайне засідання, на якому почне процедуру призупинення дії автономії Каталонії.

На завершення пропонуємо Вам прочитати ще одну цікаву статтю: як кореспондент Радіо Свобода пройшов школу українських миротворців і дізнався, як будуть реінтегрувати ОРДЛО.

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