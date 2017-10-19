Протест за «велику політичну реформу»: що ж вирішить Верховна Рада? Живий блог

Спікер парламенту Андрій Парубій висловив намір розглянути питання зняття недоторканності до 14:00, передає з Ради кореспондент Радіо Свобода.
В апараті парламенту кажуть, що голосування щодо цього заплановано на 12:30, а о 16:00 депутати хочуть розглянути зміни до виборчої системи.
Ще один депутат від «Самопомочі» Семен Семенченко, прихильник мітингу під Радою, тим часом, обурюється постами у Facebook людей, які критикують протест і відмовляються брати в ньому участь.
«Я не здивований позицією цих людей і не засмучений. Просто у тих хто зараз під Радою і тих хто пише «не те-не те -не те» різне покликання. Одні борються за Україну. Як можуть. Інші намагаються знайти тисячу причин чому Україна повинна залишатися Малоросією», – пише Семенченко.
У апараті Верховної Ради підтверджують, що планують сьогодні розглянути недоторканність та виборчу систему, а також медичну реформу.
Ніч у таборі минула мирно, повідомляє депутат від «Самопомочі» Єгор Соболєв у Facebook. За його словами, доступ до будівлі Верховної Ради відкрили, тож колеги зможуть безпечно пройти до парламенту на голосування.
«Спікер парламенту вночі запропонував зустрітися з президентом. Я сказав, що поки не припиняться напади спецпризначенців на людей, говорити з Петром Порошенком нема про що», – зазначив Соболєв.