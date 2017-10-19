Протест за «велику політичну реформу»: що ж вирішить Верховна Рада? Живий блог

Ще один депутат від «Самопомочі» Семен Семенченко, прихильник мітингу під Радою, тим часом, обурюється постами у Facebook людей, які критикують протест і відмовляються брати в ньому участь.

«Я не здивований позицією цих людей і не засмучений. Просто у тих хто зараз під Радою і тих хто пише «не те-не те -не те» різне покликання. Одні борються за Україну. Як можуть. Інші намагаються знайти тисячу причин чому Україна повинна залишатися Малоросією», – пише Семенченко.