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23 Жовтень 2017, Київ 16:58
Події

Понад 3 роки війни з Росією. Сила ЗСУ

Президент України Петро Порошенко заявив, що українська армія повністю змінилась за останні три роки. «Ми маємо інше речове і харчове забезпечення», – заявив президент напередодні в Авдіївці, відзначивши також вірність присязі, мужність та героїзм українських військових. Що змінилося в українській армії, а що ні – про це у програмі «Ваша Свобода» говоримо з полковником, заступником начальника управління Центрального науково-дослідного інституту ЗСУ Віктором Шидлюхом та експертом Центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнком.

Ведучий: Олександр Лащенко.

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