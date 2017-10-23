Президент України Петро Порошенко заявив, що українська армія повністю змінилась за останні три роки. «Ми маємо інше речове і харчове забезпечення», – заявив президент напередодні в Авдіївці, відзначивши також вірність присязі, мужність та героїзм українських військових. Що змінилося в українській армії, а що ні – про це у програмі «Ваша Свобода» говоримо з полковником, заступником начальника управління Центрального науково-дослідного інституту ЗСУ Віктором Шидлюхом та експертом Центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнком.

Ведучий: Олександр Лащенко.